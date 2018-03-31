Самарские кадеты побывали в гостях у сотрудников Росгвардии 

Воспитанники самарского кадетского корпуса МВД России посетили управление вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области. Экскурсия прошла в рамках празднования Дня войск национальной гвардии РФ. Кадетов лично встретил начальник УВО ВНГ Дмитрий Ганичкин. Подполковник полиции рассказал ребятам о том, как возникла вневедомственная охрана и какой путь она прошла. Офицер пообщался с подрастающим поколением, ответил на вопросы воспитанников кадетского корпуса, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области. Будущих курсантов познакомили с историей вневедомственной охраны, образцами пожарно–охранных сигнализаций и вооружения, которое используется в повседневной работе сотрудников. Кадеты продемонстрировали свои навыки в разборке и сборке оружия, примерили современные каски и бронежилеты, которые оказались гораздо тяжелее, чем могло показаться на первый взгляд. На память о встрече сотрудники Росгвардии вручили кадетам подарки, а ребята поблагодарили их за гостеприимство и интересную экскурсию. Многие воспитанники самарского кадетского корпуса укрепились в желании продолжить выбранную стезю и поступить в вузы ФСВНГ РФ.
Фото: управление Росгвардии по Самарской области