Ещё
Граждан РФ предупредили об антироссийских настроениях в Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граждан РФ предупредили об антироссийских настроениях в Великобритании 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Российское посольство в Лондоне призвало граждан РФ тщательно планировать свои поездки в Великобританию из-за возможного роста антироссийских настроений в этой стране, сообщает Газета.ru.
«Не исключаем повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — сообщается на сайте диппредставительства.
Россиянам порекомендовали заранее прибывать на пункты таможенного и паспортного контроля в Великобритании и изучить правила контроля. Спорные ситуации гражданам РФ советуют зафиксировать на аудио и видео.
Накануне в лондонском аэропорту «Хитроу» представители властей Великобритании устроили досмотр воздушного судна российской авиакомпании «Аэрофлот». Причины досмотра названы не были. Посольство РФ в Великобритании потребовало разъяснений и назвало этот инцидент провокацией.
РИАМО: последние новости
Британия может закрыть торговое представительство РФ в Лондоне Росгвардейцы задержали в Орехово‑Зуеве мужчину, находящегося в федеральном розыске Россия задала Великобритании 14 вопросов по делу Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе202
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей62
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым21
Стала известна доля фальсификата на рынке коньяка63
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»487
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение