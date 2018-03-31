Граждан РФ предупредили об антироссийских настроениях в Великобритании 

Российское посольство в Лондоне призвало граждан РФ тщательно планировать свои поездки в Великобританию из-за возможного роста антироссийских настроений в этой стране, сообщает Газета.ru.
«Не исключаем повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — сообщается на сайте диппредставительства.
Россиянам порекомендовали заранее прибывать на пункты таможенного и паспортного контроля в Великобритании и изучить правила контроля. Спорные ситуации гражданам РФ советуют зафиксировать на аудио и видео.
Накануне в лондонском аэропорту «Хитроу» представители властей Великобритании устроили досмотр воздушного судна российской авиакомпании «Аэрофлот». Причины досмотра названы не были. Посольство РФ в Великобритании потребовало разъяснений и назвало этот инцидент провокацией.