Граждан РФ предупредили об антироссийских настроениях в Великобритании

Российское посольство в Лондоне призвало граждан РФ тщательно планировать свои поездки в Великобританию из-за возможного роста антироссийских настроений в этой стране, сообщает Газета.ru

«Не исключаем повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — сообщается на сайте диппредставительства.

Россиянам порекомендовали заранее прибывать на пункты таможенного и паспортного контроля в Великобритании и изучить правила контроля. Спорные ситуации гражданам РФ советуют зафиксировать на аудио и видео.