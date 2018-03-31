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Посольство РФ в Лондоне предупредило российских болельщиков о росте русофобских настроений
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Посольство РФ в Лондоне предупредило российских болельщиков о росте русофобских настроений 

ТАСС 31 марта 2018
Фото: Новый Калининград.Ru
ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне распространило в субботу предупреждение для российских болельщиков, планирующих посетить матч между футбольными командами «Арсенал» и ЦСКА, который состоится в британской столице 5 апреля.
"В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе", — говорится в опубликованном сообщении на сайте российского диппредставительства.
Отношения России и Великобритании накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.
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