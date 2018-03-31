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Порядок в Верное воскресенье в Саратове обеспечат полтысячи полицейских
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Порядок в Верное воскресенье в Саратове обеспечат полтысячи полицейских 

Новости Саратова 1 час назад
В воскресенье, 1 апреля, на территории Саратовской области будет отмечаться религиозный праздник «Вербное воскресенье».
Главным управлением МВД России по Саратовской области подготовлен и реализуется план мероприятий по охране правопорядка и общественной безопасности в период проведения праздничных богослужений. Всего на охрану общественного порядка в местах массового пребывания граждан в этот день планируется задействовать более 550 сотрудников полиции.
Напоминаем, что обо всех нарушениях незамедлительно сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102 или 112).
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