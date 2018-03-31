Выпуск офицеров-штурманов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС увеличился вдвое

Офицерское звание «лейтенант» и диплом получили 143 молодых офицера-штурмана.

Выпуск офицеров-штурманов челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» имени проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Офицерское звание «лейтенант» и диплом получили 143 молодых офицера-штурмана (в 2017 году — 65 человек). Все выпускники распределены в войска, где будут управлять современным вооружением и оборудованием.

Средний бал выпуска — 4,2. «Красный» диплом отличника учебы из рук главного штурмана ВВС России Анатолия Миняйло на торжественной церемонии получили 13 выпускников. А один из молодых лейтенантов-штурманов стал обладателем золотой медали. Средний налет курсантов за годы обучения в военном вузе превысил 200 часов.

В июле в училище состоится выпуск 81 офицера боевого управления. Из-за разных учебных программ они получат лейтенантские погоны на четыре месяца позже штурманов.