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Выпуск офицеров-штурманов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС увеличился вдвое
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Выпуск офицеров-штурманов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС увеличился вдвое 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицерское звание «лейтенант» и диплом получили 143 молодых офицера-штурмана.
Выпуск офицеров-штурманов челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» имени проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.
Офицерское звание «лейтенант» и диплом получили 143 молодых офицера-штурмана (в 2017 году — 65 человек). Все выпускники распределены в войска, где будут управлять современным вооружением и оборудованием.
Средний бал выпуска — 4,2. «Красный» диплом отличника учебы из рук главного штурмана ВВС России Анатолия Миняйло на торжественной церемонии получили 13 выпускников. А один из молодых лейтенантов-штурманов стал обладателем золотой медали. Средний налет курсантов за годы обучения в военном вузе превысил 200 часов.
В июле в училище состоится выпуск 81 офицера боевого управления. Из-за разных учебных программ они получат лейтенантские погоны на четыре месяца позже штурманов.
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