Подпорожские спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве котёнку

Бедный котёнок застрял в ветках высокого дерева на уровне третьего-четвёртого этажей жилого дома. Подпорожские спасатели вызвались на помощь.

Местные жители, услышав жалобное «мяуканье», доносящееся откуда-то сверху, поняли, что не могут собственными силами спасти животное. Инициативные прохожие, увидев происходящее, тотчас же принялись вызывать экстренные службы. Диспетчер принял обращение и через некоторое время на место приехала бригада МЧС

Спасатели воспользовались выдвижной лестницей и успешно сняли застрявшего котёнка. Фотографии этого чудесного события опубликовали очевидцы спецоперации в соцсетях.