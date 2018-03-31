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Подпорожские спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве котёнку
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Подпорожские спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве котёнку 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Бедный котёнок застрял в ветках высокого дерева на уровне третьего-четвёртого этажей жилого дома. Подпорожские спасатели вызвались на помощь.
Местные жители, услышав жалобное «мяуканье», доносящееся откуда-то сверху, поняли, что не могут собственными силами спасти животное. Инициативные прохожие, увидев происходящее, тотчас же принялись вызывать экстренные службы. Диспетчер принял обращение и через некоторое время на место приехала бригада МЧС.
Спасатели воспользовались выдвижной лестницей и успешно сняли застрявшего котёнка. Фотографии этого чудесного события опубликовали очевидцы спецоперации в соцсетях.
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