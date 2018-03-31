Из-за ремонта теплотрассы в Волгограде перекроют улицу Глазкова

Как сообщили РИА34 в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», будут проводиться работы по замене транзитных трубопроводов на пересечении Глазкова и проспекта Ленина.

— Движение ограничат 2 апреля с 8 часов утра до 22 часов вечера 10 апреля от проспекта Ленина до дома № 5 по улице Глазкова, — пояснили в «концессиях».

В компании-концессионере уточнили, что транзитная сеть теплоснабжения c годами теплотрасса пришла в негодность. Из-за расположения труб в подвалах доступ к ним серьезно осложнен, поэтому специалисты решили построить новую тепловую сеть протяженностью порядка 700 метров.