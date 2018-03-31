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Из-за ремонта теплотрассы в Волгограде перекроют улицу Глазкова
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Из-за ремонта теплотрассы в Волгограде перекроют улицу Глазкова 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Как сообщили РИА34 в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», будут проводиться работы по замене транзитных трубопроводов на пересечении Глазкова и проспекта Ленина.
— Движение ограничат 2 апреля с 8 часов утра до 22 часов вечера 10 апреля от проспекта Ленина до дома № 5 по улице Глазкова, — пояснили в «концессиях».
В компании-концессионере уточнили, что транзитная сеть теплоснабжения c годами теплотрасса пришла в негодность. Из-за расположения труб в подвалах доступ к ним серьезно осложнен, поэтому специалисты решили построить новую тепловую сеть протяженностью порядка 700 метров.
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