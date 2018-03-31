Одноклассница Сергея Лазарева: В школе он был очень взрывным

1 апреля Сергею Лазареву исполняется 35 лет. Sobesednik.ru нашел людей, которые учились в одной школе с певцом.

Один из самых востребованных артистов шоубизнеса ведет максимально закрытый образ жизни. Для поклонников путь Лазарева начался с группы Smash!, но Сергей проявлял творческую активность уже в школе.

На коленях просил не ставить четверку

Сережа рос очень активным молодым человеком: он разрывался между уроками и занятиями в «Непоседах», но старался поспевать за одноклассниками. Учителя всегда им гордились. Бывший директор московской школы N№1061 Маргарита Пыльнова не раз рассказывала, как Сергей на коленях просил не ставить ему четверку, обещая выучить все досконально. Он всегда старался подтягивать свои знания, ведь уже тогда часто ездил на гастроли.

Один из учеников по имени Николай, закончивший школу не так давно, рассказал нам об удивительной истории, которую ему поведала учительница. Однажды Сергей Лазарев приехал в школу. Увидев звезду, одна из девушек неожиданно показала артисту грудь. Этот жест привел Сергея в ступор. Он так растерялся, что… упал в обморок.

— Он нам давал билеты в театр, и мы с классом ездили на его спектакль, — продолжает парень.

Не все ученики запомнили Лазарева. Александр Пушков помнит лишь невысокого мальчишку с огромной сумкой через плечо.

Кстати, из московской школы, в которой учился Лазарев, вышел не один известный артист. Вместе с Сергеем обучался и бывший участник «Фабрики звезд» Юрий Титов . Музыкант был младше Лазарева на три года.

— В школьные годы мы мало общались с Сережей, как и сейчас, — признается 32-летний певец. — Я помню, что он всегда был активным, носился с друзьями по школе, слышно было их хохот. Он учился в театральном классе, да и вдобавок был заводилой, поэтому всегда привлекал внимание девочек. Все мои одноклассницы бегали за ним, а за мной — его, мне всегда нравились девушки постарше, а я им. После пересекались на «Фабрике», но дальше так и не общались. Никакой поддержки от него не получал, да и не ждал, все всегда заботятся в первую очередь о себе.

«Мог кинуть тетрадкой в учителя!»

Мы нашли одноклассницу Лазарева Юлию Беркетову, которая была одной из «его компании». Девушка с добром вспоминает школьные годы, ведь рядом всегда был хороший друг Сережа.

— Я сохранила очень теплые воспоминания о нем. Потрясающая харизма, чувство юмора. Он очень воспитан и интеллигентен. При этом ничего не мешало ему, например, кинуть тетрадкой в учителя, посчитав, что тот был несправедлив. Он был очень взрывным в школе. Но отходчивым. Дети жестокие. Ему начинали завидовать, он был тогда еще маленький, но уже звездочка, могли и словом обидеть. Но что бы ни было, мы постоянно смеялись. Честно, больше в жизни не встречала людей, которые могли бы меня так рассмешить. Нас даже не стали сажать вместе за одну парту, ведь я была отличницей и меня нельзя было отвлекать. Но все равно Сережка был рядом и всегда списывал. А поклонниц у него всегда было много, особенно когда он резко возмужал в старших классах, я-то его помню еще невысоким, с пухлыми щечками, когда он пришел к нам в пятом классе. Я до сих пор храню ручку, которую он мне подарил, как раз недавно нашла.

— В дружбу между парнем и девушкой мало кто верит. Неужели вы никогда не смотрели на друга как на красивого парня?

— На моем примере дружба между парнем и девушкой была и есть, даже если кто-то слегка влюблен. В нашей паре влюблен был он. Но как-то очень светло, не пошло, по-юношески, крайне уважительно. А я и правда мысли не допускала. Он был как младший брат для меня. Я знала его маму, он знал моих родителей. Мы общались лет пять после школы. Поздравлять с днями рождения было нашей доброй традицией. Потом постепенно все сошло на нет. И вдруг опять начали писать и поздравлять. А потом в мой же день рождения или где-то рядом умер Пашка (брат Лазарева скончался после ДТП в 2015 году. — Ред.). Мы опять потерялись. Последний раз я поздравляла его с успешным выступлением на Евровидении.

— У вас не было таких мыслей, что общение прекратилось из-за его популярности?

— Нет, совсем не было. В те редкие минуты, когда он звонил, это был все тот же Сережка! Смешной и трогательный, ни капли не зазвездившийся. Думаю, он во мне и в моих чувствах к себе уверен, что я не предам его и не поверю во все сплетни. Я всегда боялась себя навязать, поэтому никогда его ни о чем не просила. На спектакль к нему или на концерт покупала билеты сама и не давала о себе знать. Считаю это неприличным. А меньше стали общаться просто из-за разных жизней. Уверена, если пересечемся, так же обнимемся и посмеемся. Вернее, он посмешит меня.