Столичный студент пытался «заработать» на интимных снимках школьницы

Москве правоохранители задержали 19-летнего студента Государственного университета управления, который требовал у школьницы деньги, угрожая распространить ее интимные снимки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, учащийся второго курса факультета международного бизнеса вымогал у 15-летней школьницы 2 тысячи рублей. Студент дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде. С заявлением в полицию обратился отец девушки.

По предварительным данным, молодой человек познакомился со школьницей в социальных сетях и убедил ее отправить ему свои откровенные фотографии.

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