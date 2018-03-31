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МИД РФ опубликовал 10 вопросов Парижу в связи с делом Скрипалей
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МИД РФ опубликовал 10 вопросов Парижу в связи с делом Скрипалей 

Говорит Москва 54 минуты назад
Фото: Реальное время
Также французскую сторону просят сообщить, имеются ли у неё образцы отравляющего вещества «Новичок» или его аналоги. Если это так, Россия хотела бы знать, в каких целях разрабатывались данные субстанции.
Ранее сегодня на Смоленской площади опубликовали 14 вопросов Лондону касательно отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российское внешнеполитическое ведомство интересует, почему её пострадавшим гражданам не предоставлен доступ со стороны нашего консульства, а также, каким образом у британских медиков оказался антидот к яду, изготовление которого приписывают России.
Говорит Москва: последние новости
Ответственность владельца «Зимней вишни» и само здание не были застрахованы Скотленд-Ярд назвал предположительное место отравления Скрипалей Песков назвал неудачными слова Амана Тулеева о «бузотёрах» на митинге в Кемерове
 Ещё 2 источника 
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