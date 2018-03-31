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Москва направила в МИД Великобритании ноту со списком вопросов по делу Скрипалей.
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Москва направила в МИД Великобритании ноту со списком вопросов по делу Скрипалей. 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Москва требует от Лондона ответа на вопрос, есть ли у Британии образцы «Новичка»
Москва направила в МИД Великобритании ноту со списком вопросов по делу Скрипалей. В ноте содержится список вопросов, в том числе просьба предоставить образцы вещества «Новичок». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку и заговорила. Однако ее отец по-прежнему находится в стабильном критическом состоянии. Великобритания и ряд стран считают, что к отравлению причастна Россия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили с помощью боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», якобы разработанного в России. Москва эту позицию категорически отрицает.
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