Солнца достаточно: армянские фермеры выращивают виноград без «химии»

Армении все больше фермеров стараются выращивать экологически чистый виноград. Произведенное из него вино становится все популярнее не только в самой республике, но и за ее пределами. Корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян побывала в садах Вайоцдзорской области и узнала, насколько сложно ухаживать за лозой без химикатов.

Биогумус вместо химических удобрений — самодельная сыворотка для стимуляции роста и защиты от вредителей. Землю нужно любить, а не травить, уверен Оваким Сагателян. В своем винограднике он проводит много времени: уход за лозой для получения экологически чистого урожая — дело очень сложное.

«Если в соседнем саду с насекомыми борются химией, ясно, что они перебегут на наши поля и борьба становится в разы тяжелее. Поэтому нам выгодно, чтобы к выращиванию экологически чистых продуктов перешло как можно больше фермеров», — сказал основатель винодельческой компании Оваким Сагателян.

Пока выращиванием такого винограда в Армении занимаются единицы. Хлопот много, а урожай скромнее. Однако скоро ситуация может измениться. Качественное сырье пользуется спросом у эковиноделов. «У нас несколько линий продукции. Одна из них полностью натуральные вина. Применяем метод дикого брожения, не используем серу. Это не фильтрованные вина, которые настаиваются в глиняных карасах. Процесс очень кропотливый, но продукт, который мы получаем, действительно полезен для здоровья», — отметил винодел Артем Парсегян.

Органическое вино обладает ярким естественным вкусом. В процессе его переработки сохраняются «живые» витамины и минералы. В нем нет красителей, консервантов и ароматизаторов. На новый продукт обратило внимание и правительство.

«Производство органического вина для нас приоритет, но так как это все же пилотная программа в армянском виноделии, потребуется время, чтобы понять его рентабельность. Если органически чистое вино завоюет рынок, мы, конечно же, начнем реализовывать программы по поддержке производителей», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

В Армении выращивают около 200 сортов винограда, как известных мировых, так и национальных. Именно они придают вину характерный терпкий вкус, который высоко ценят в Европе и России . В этом году правительство Армении начнет составлять карты виноградных садов. Это поможет контролировать качество урожая и понять, на какое предприятие он был доставлен.

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