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Жители Волоколамска смогут бесплатно сделать химико-токсикологический анализ крови
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Жители Волоколамска смогут бесплатно сделать химико-токсикологический анализ крови 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители Волоколамска смогут бесплатно сдать кровь на химико-токсикологическое исследование. Об этом сообщил и.о. главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
"В городе организован пункт сдачи крови, где каждый желающий может бесплатно сдать анализ на химико-токсикологическое исследование. Процедура несложная. Все результаты можно будет получить в поликлинике через четыре дня", — отмечается в сообщении.
Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов «Ядрово» и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа, но анализы не подтвердили этих предположений.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. К этому дню на полигоне должна заработать система утилизации газа. До этого момента запах со свалки будут подавлять с помощью аэрозольных пушек.
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