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«Вест Хэм» громит «Саутгемптон», «Лестер» сильнее «Брайтона» и другие результаты 32-го тура АПЛ
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«Вест Хэм» громит «Саутгемптон», «Лестер» сильнее «Брайтона» и другие результаты 32-го тура АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 32-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей. «Лестер», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Бернли» одержали победы над «Брайтоном», «Саутгемптоном», «Хаддерсфилдом» и «Вест Бромвичем» соответственно, а «Уотфорд» и «Борнмут» сыграли вничью.
"Брайтон" — «Лестер» — 0:2  Голы: Иборра, 83 — 0:1, Варди, 90 — 0:2.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Кайяль (Болдок, 84), Проппер, Локадия (Марч, 75), Гросс, Искьердо, Мюррей.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Фукс, 85), Иборра, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 79), Окадзаки (Диабате, 56), Варди.
Удаление: Ндиди (87).
"Вест Хэм" — «Саутгемптон» — 3:0  Голы: Жоау Мариу, 13 — 1:0, Арнаутович, 17 — 2:0, Арнаутович, 45 — 3:0.
"Вест Хэм": Харт, Крессуэлл, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Нобл, Антонио (Фернандеш, 9), Жоау Мариу, Куяте (Каллен, 89), Арнаутович (Хьюджилл, 80), Райс.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Тадич, Лемина, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 67), Остин (Каррильо, 83), Габбьядини (Лонг, 46).
"Ньюкасл" — «Хаддерсфилд» — 1:0  Гол: Перес, 80 — 1:0.
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Атсу, 67), Шелви, Диаме (Хэйден, 79), Йедлин, Перес, Гэйл (Слимани, 75).
"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Смит (Мунье, 83), Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Мэлоун, 86), Качунга (Кванер, 56), Депуатр.
"Уотфорд" — «Борнмут» — 2:2  Голы: Фемения, 13 — 1:0, Кинг, 43 (пенальти) — 1:1, Перейра, 49 — 2:1, Дефо, 90 — 2:2.
"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль (Кэткарт, 64), Холебас, Фемения (Ришарлисон, 81), Хьюз (Окака Чука, 75), Капу, Перейра, Дукуре, Янмат, Дини.
"Борнмут": Бегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер, Гослинг, Кук, Станислас (Пью, 45), Айб (Дефо, 67), Кинг, Уилсон (Серман, 81).
"Вест Бромвич" — «Бернли» — 1:2  Голы: Барнс, 22 — 0:1, Вуд, 73 — 0:2, Рондон, 83 — 1:2.
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Хегази, Гиббс (Филлипс, 46), Доусон, Брант, Ливермор, Якоб, Ньом, Родригес (Берк, 74), Рондон.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Леннон, Вествуд, Корк, Нкуду (Хендрик, 69), Вуд (Воукс, 77), Барнс.
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