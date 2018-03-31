«Вест Хэм» громит «Саутгемптон», «Лестер» сильнее «Брайтона» и другие результаты 32-го тура АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей. «Лестер», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Бернли» одержали победы над «Брайтоном», «Саутгемптоном», «Хаддерсфилдом» и «Вест Бромвичем» соответственно, а «Уотфорд» и «Борнмут» сыграли вничью.

"Брайтон" — «Лестер» — 0:2 Голы: Иборра, 83 — 0:1, Варди, 90 — 0:2.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Кайяль (Болдок, 84), Проппер, Локадия (Марч, 75), Гросс, Искьердо, Мюррей.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Фукс, 85), Иборра, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 79), Окадзаки (Диабате, 56), Варди.

Удаление: Ндиди (87).

"Вест Хэм" — «Саутгемптон» — 3:0 Голы: Жоау Мариу, 13 — 1:0, Арнаутович, 17 — 2:0, Арнаутович, 45 — 3:0.

"Вест Хэм": Харт, Крессуэлл, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Нобл, Антонио (Фернандеш, 9), Жоау Мариу, Куяте (Каллен, 89), Арнаутович (Хьюджилл, 80), Райс.

"Ньюкасл" — «Хаддерсфилд» — 1:0 Гол: Перес, 80 — 1:0.

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Атсу, 67), Шелви, Диаме (Хэйден, 79), Йедлин, Перес, Гэйл (Слимани, 75).

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Смит (Мунье, 83), Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Мэлоун, 86), Качунга (Кванер, 56), Депуатр.

"Уотфорд" — «Борнмут» — 2:2 Голы: Фемения, 13 — 1:0, Кинг, 43 (пенальти) — 1:1, Перейра, 49 — 2:1, Дефо, 90 — 2:2.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль (Кэткарт, 64), Холебас, Фемения (Ришарлисон, 81), Хьюз (Окака Чука, 75), Капу, Перейра, Дукуре, Янмат, Дини.

"Борнмут": Бегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер, Гослинг, Кук, Станислас (Пью, 45), Айб (Дефо, 67), Кинг, Уилсон (Серман, 81).

"Вест Бромвич" — «Бернли» — 1:2 Голы: Барнс, 22 — 0:1, Вуд, 73 — 0:2, Рондон, 83 — 1:2.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Хегази, Гиббс (Филлипс, 46), Доусон, Брант, Ливермор, Якоб, Ньом, Родригес (Берк, 74), Рондон.