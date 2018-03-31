МИД РФ запросил у Лондона информацию об антидотах, введенных Скрипалям

Таким образом Москва требует от Лондона ответа на вопрос, имеются ли у Британии образцы отравляющего вещества, которое Великобритания называет «Новичком».

МИД РФ запросил у Лондона информацию об антидотах, введенных Скрипалям, и как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское ведомство запрашивает сведения о том, на основании каких признаков установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери. Таким образом Москва требует от Лондона ответа на вопрос, имеются ли у Британии образцы отравляющего вещества, которое Великобритания называет «Новичком».