Ещё
МИД РФ запросил у Лондона информацию об антидотах, введенных Скрипалям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ запросил у Лондона информацию об антидотах, введенных Скрипалям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Таким образом Москва требует от Лондона ответа на вопрос, имеются ли у Британии образцы отравляющего вещества, которое Великобритания называет «Новичком».
МИД РФ запросил у Лондона информацию об антидотах, введенных Скрипалям, и как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента. Об этом сообщает РИА Новости.
Российское ведомство запрашивает сведения о том, на основании каких признаков установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери. Таким образом Москва требует от Лондона ответа на вопрос, имеются ли у Британии образцы отравляющего вещества, которое Великобритания называет «Новичком».
ТК «Звезда»: последние новости
Посольство РФ призвало Великобританию ответить на 27 вопросов по делу Скрипаля Москва направила в МИД Великобритании ноту со списком вопросов по делу Скрипалей. Следователи Скотланд-Ярда нашли место отравления Скрипалей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог268
Полыхающая столичная высотка попала на видео111
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»439
Миллиардер Магомедов арестован11
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей46
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение