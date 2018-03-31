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Посольство РФ направило в британский МИД ноту со списком вопросов по «делу Скрипалей»
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Посольство РФ направило в британский МИД ноту со списком вопросов по «делу Скрипалей» 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей». Сообщение МИД РФ передает «Интерфакс».
В числе этих вопросов:
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?
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