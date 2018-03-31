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Псковские власти исключили из положения о комитете по тарифам пункты по работе с региональными операторами ТКО
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Псковские власти исключили из положения о комитете по тарифам пункты по работе с региональными операторами ТКО 

Псковская губерния 1 час назад
Администрация Псковской области внесла изменения в положение о региональном комитете по тарифам и энергетике, соответствующие документы подписал врио губернатора Михаил Ведерников. В соответствии с постановлением, из положения о комитете в подпункте 3.1.8 пункта 3 раздела 3 исключена враза «операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности». Ранее подпункт выглядел следующим образом: «Комитет утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Также изменился подпункт 3.1.41: в нём исключена аналогичная фраза «операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности». Ранее подпункт выглядел следующим образом: «комитет утверждает производственные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Кроме того, полномочия комитета дополнены двумя пунктами: 3.1.49. «В соответствии с действующим законодательством осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий» и 3.1.50. «В соответствии с действующим законодательством осуществляет содействие развитию конкуренции в пределах своих полномочий». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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