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Требовали договор аренды: в ростовский штаб Навального нагрянули с обыском
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Требовали договор аренды: в ростовский штаб Навального нагрянули с обыском 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня вечером в ростовский штаб Алексея Навального пришли люди в форме. Сначала они потребовали, чтобы работники организации показали им договор аренды, а затем обыскали помещение и ушли.
— Нам удалось выяснить, что стало поводом для вторжения в частную собственность: оказывается, они решили обшарить штаб в рамках следственных действий по какому-то неизвестному делу. Что это за дело, при чем тут штаб, когда его завели, кого и в чем подозревают — неизвестно, — сообщили в пресс-службе ростовского штаба оппозиционера.
В пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.
В конце прошлого года в ростовский штаб Ксении Собчак пришли с обыском.
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