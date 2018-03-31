Требовали договор аренды: в ростовский штаб Навального нагрянули с обыском

Сегодня вечером в ростовский штаб Алексея Навального пришли люди в форме. Сначала они потребовали, чтобы работники организации показали им договор аренды, а затем обыскали помещение и ушли.

— Нам удалось выяснить, что стало поводом для вторжения в частную собственность: оказывается, они решили обшарить штаб в рамках следственных действий по какому-то неизвестному делу. Что это за дело, при чем тут штаб, когда его завели, кого и в чем подозревают — неизвестно, — сообщили в пресс-службе ростовского штаба оппозиционера.