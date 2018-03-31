Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для ВПК и спецслужб королевства

Выгодно ВПК и спецслужбам

Отвечая на вопрос о том, кому выгодно дело Скрипаля, экс-дипломат обратил внимание на то, что оно способствует «разжиганию новой холодной войны». «Это выгодно людям, задействованным в производстве вооружений. Такого рода вещи полезны для оборонных бюджетов, такие новости хороши для шпионов и служб безопасности. В Соединенном Королевстве в этой индустрии заняты более 100 тыс. человек, для страны с населением 60 миллионов это очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц», — отметил Мюррей, обратив внимание на происходящее сейчас наращивание ассигнований на нужды британских спецслужб и ВПК.

Сомнительные доводы

"Я считаю поразительным то, что в тот же день, когда это [отравление Скрипаля и его дочери Юлии] случилось, британское правительство объявило, что за этим стоит российское государство. У них [британцев] не было достаточно времени, чтобы проанализировать улики. Все выглядело так, будто происшедшее было использовано в качестве затравки, чтобы ввести в действие заранее подготовленные антироссийские меры и повысить [градус] риторики холодной войны. Трудно отделаться от ощущения, что они скорее были рады случившемуся и даже ждали того, что произошло", — сказал Мюррей.

По его мнению, термин «весьма вероятно», фигурирующий в доводах Лондона о вине России, на самом деле «является признанием отсутствия доказательств и спекуляцией».

Бывший дипломат указал также на очевидные расхождения в вопросах разработки и применения нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении. «До сих пор официальная позиция британского правительства и ОЗХО заключалась в том, что существовали сомнения в том, что [в Советском Союзе] смогли воплотить в жизнь теоретические наработки такого оружия. Оно не было включено в список запрещенных видов [химического оружия] именно потому, что научное сообщество сомневается в его реальном существовании. Поэтому способность британского правительства идентифицировать такое вещество в первый же день была просто удивительна», — отметил Мюррей, по оценке которого, не менее двух десятков стран мира обладают достаточными ресурсами и знаниями, чтобы производить подобные отравляющие вещества.

Британец напомнил о заявлении Лондона о том, что Скрипаля отравили веществом, которое по своему воздействию в десять раз сильнее обычного нервно-паралитического газа. «К счастью, пока никто не умер. Почему же этот смертоносный возбудитель не сработал более эффективно? Почему врач, оказавший первую помощь Юлии Скрипаль , вообще не пострадал, несмотря на физический контакт с ней?» — задается вопросом бывший посол.

Он констатировал, что у России не было «никаких причин рисковать своей репутацией на международной арене», учиняя расправу над бывшим разведчиком. «Если люди будут осуществлять обмен шпионами, а потом убивать их, то таких обменов не будет в будущем», — пояснил Мюррей.