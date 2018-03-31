Победивший смерть. Как чемпион мира стал чемпионом по спасению людей 

Одних спортивных титулов, которые завоевал этот человек, хватило бы на то, чтобы говорить о нем «легендарный». Но ценнее всех призов для него — человеческие жизни, спасенные им в разных ситуациях. Такая уж ему выпала судьба. Удивительно и то, что долгие годы никто и не знал, что в Советском Союзе живет обыкновенный супермен. А когда страна распалась, скромный герой хлебнул лиха наравне со всеми. Наказание для учителей Шаварш Карапетян родился в 1953 году в Армении. Когда он рос, в этой советской республике гремело имя гимнаста Альберта Азаряна, и родители мечтали, чтобы Шаварш пошел в гимнастику. Но для нее он оказался слишком высоким и стал заниматься плаванием. Шаварш еще со школьных лет выделялся неординарным характером. Он не только спорил с учителями, но и по-своему воевал с ними. Однажды запер учителя, ударившего его линейкой, в шкаф. Ставя неуемному ученику двойки, педагоги, вероятно, не думали, что именно такие незаурядные черты однажды прославят имя их подопечного на всю страну. Сначала были успехи в спорте. Шаварш стал чемпионом республики среди юношей в плавании вольным стилем. А затем решил опуститься под воду. Занятия шли очень успешно. За спортивную карьеру Шаварш Владимирович установил 11 мировых рекордов и завоевал 37 чемпионских титулов в подводном плавании, он 17-крастный чемпион мира. Но его спортивная карьера отнюдь не была безоблачной, а судьба тем временем приготовила ему еще и дополнительные испытания. Случай на горной дороге В январе 1974 года Карапетян с коллегами возвращались домой со сборов из Цахкадзора в Ереван. Путь проходил по горной дороге. Двигатель автобуса, в котором было около 30 пассажиров, заглох. Водитель вышел посмотреть, что случилось, а машина покатилась в сторону обрыва. Шаварш не растерялся, подбежал к кабине, разбил стеклянную перегородку и вывернул руль в сторону подъёма горы. Автобус остановился, в инциденте никто не пострадал.
Публикация от Калинина Анастасия (@an_snowwhite) 16 Мар 2018 в 5:17 PDT Упавший троллейбус Казалось бы, после такого герою везде должен был гореть «зеленый свет». Но через два года, когда решался вопрос, кто будет представлять СССР на чемпионате мира, на каком-то важном совещании прозвучал вопрос: откуда это в горной Армении хорошие «подводники»? Поэтому вместо чемпионата мира в Германии Шаварш находился 16 сентября 1976 года на тренировке возле родного Ереванского озера. И, возможно, два десятка людей до сих пор благодарят недоверчивого спортивного чиновника. Тем утром прямо на глазах братьев Карапетянов троллейбус, ехавший по дамбе, на полном ходу вылетел с дороги и упал в воду. Молодые люди бросились на помощь. Шаварш разбил стекло и начал вытаскивать людей из мутной воды, с глубины 10 метров. Брат Камо на берегу передавал их медикам. Всего за 45 минут мужчины вытащили из озера 37 из 92 человек, еще несколько выплыли сами. Но, несмотря на усилия пловца, специальных служб и врачей, откачать удалось только 20 пострадавших. Больше всего Карапетян, который получил глубокие порезы, истекал кровью и потом полтора месяца лежал в больнице, сокрушался о том, что уже в последние разы, в полубреду, он схватил и вытащил троллейбусное сидение вместо человека.
Публикация от Подвиги обычных людей (@100podvigov) 15 Янв 2018 в 1:13 PST Продолжать спортивную карьеру с больными лёгкими было тяжело. В 1977 году Шаварш установил 11-й, последний, мировой рекорд и в 1980 году ушёл из спорта. О том, что Шаварш с братом спасли столько людей, шесть лет никто не знал. А они не рассказывали. «Товарищ Карапетян, там горит!» В 1985 году в Ереване загорелся Спортивно-концертный комплекс. Шаварш Владимирович в это время был уже «кабинетным работником». В тот день он должен был идти в ЦК и одет был соответственно. Но в кабинет ворвалась секретарша с криками: «Товарищ Карапетян, там СКК горит!». Карапетян не раздумывая бросился на пожар. Кстати, многие пожарники смотрели на него как на сумасшедшего и не решались идти внутрь. Шаварш Владимирович обратился к молодому парню: «Ты — пожарный, а я нет. Пошли?» Парень пошел. До сих пор Карапетян жалеет, что не разыскал его. Вдвоем они тащили брандспойт, преодолели полосу огня. Минут 20 тушили только крышу, чтобы она не свалилась на голову, а потом уже определили, где очаг пожара. Людей в помещении не было, но здание удалось спасти. Шаварш пролежал в больнице месяц с ожогами и отравлением угарным газом. Кроме того, на счету героя ещё несколько единичных спасений на воде: на пляже и в бассейне. Шаварш Карапетян. Автор: Канал Люди В начале 1990-х из-за разрухи и безденежья и Шаварш Владимирович решился переехать в Москву. Здесь он проявил себя в искусстве, традиционном для армян: создал мастерскую по изготовлению обуви нестандартных размеров. А потом открыл благотворительный фонд. Сегодня Шаварш Карапетян является почётным президентом российской Ассоциации подводного плавания, Героем Армении, Почётным гражданином России, обладателем множества других наград и званий. В 2013 году он принял участие в эстафете Олимпийского огня в Москве. Любопытно, что именно с ним произошел редчайший случай — факел на несколько мгновений погас, видимо, почувствовав, что человек, который его несет, сильнее любой стихии.
Публикация от МКФ «Свой Путь» (@mywayfestival.ru) 19 Май 2017 в 7:45 PDT