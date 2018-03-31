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Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США
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Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Полвека назад США столкнулись с политическим кризисом, в сравнении с которым даже «перестройка» выглядит не столь впечатляюще. Тогда чернокожие объявили себя отдельной нацией, имеющей право на самоопределение в соответствии с уставом ООН. От США должна была отколоться новая Республика Новой Африки. И откололась бы, если бы не мощь тайных программ ФБР.
Ровно 50 лет назад была провозглашена декларация независимости нового государственного образования — Республики Новая Африка, в состав которой должны были войти южные штаты США с преобладающим негритянским населением. Нельзя исключать того, что в наши дни Республика Новая Африка была бы полноправным членом ООН, но власти США обрушили на сепаратистов всю мощь спецслужб.
Почему в США линчевали негров
Расизм в США имеет глубокие корни. Последовательный противник рабства и великий реформатор Авраам Линкольн тоже был расистом. В ходе выборов в Конгресс в 1858 году он заявлял:
«Я не выступаю… за введение какой бы то ни было формы социального и политического равенства белой и черной рас, за предоставление неграм права становиться избирателями, судьями или должностными лицами, права на заключение брака с белыми людьми… Между черной и белой расами существуют физиологические различия… Высшее положение должно принадлежать белой расе».
По итогам Гражданской войны 1861–1865 годов в конституцию США были внесены поправки, запрещающие дискриминацию, но по факту они не действовали. А против людей, поднимавших вопросы реального равноправия, была развязана настоящая террористическая война. По оценке конгрессменов, к концу XIX века только лишь за политическую деятельность ку-клукс-кланом были убиты до 130 тысяч человек.
В период с 1880 по 1915 годы южные штаты ввели расовую сегрегацию в общественных местах, учебных заведениях, транспорте, судах, даже в туалетах. Чернокожее население де-факто было лишено избирательных прав, считалось людьми второго сорта, жестоко каралось за нарушение «законов Джима Кроу».
Активно практиковались и суды Линча, причем индивидуальными казнями дело не ограничивалось. Яркий пример — Чикагский погром 1919 года. Все началось с того, что чернокожий подросток на пляже по ошибке заплыл в зону «только для белых». Его до смерти забили камнями, а полиция отказалась вмешиваться. После этого на собравшихся на месте трагедии чернокожих напала разгоряченная толпа, и вскоре погром распространился на весь город. Более 20 чернокожих были убиты, 340 получили ранения, многие подверглись избиениям и унижениям. Было сожжено более тысячи негритянских домов.
Ислам поможет нам  Одной из форм протеста против такого положения дел стал массовый переход чернокожих США в ислам. В свое время африканских рабов насильственно обращали в христианство, и мусульманство воспринималось их потомками как возвращение к истокам, к вере предков. С тем же была связана и кампания по смене имен с европейских на «традиционные».
Другими мотивами для смены религии принято называть равенство верующих в исламе вне зависимости от этноса и расы, а также солидарность уммы.
Таким образом, религиозный протест с самого начала (возможно, неосознанно) развивался в направлении разрыва с традициями американского общества и пробуждения у чернокожих собственного национального достоинства. Вскоре на этой волне возникли религиозно-политические организации, осознанно проводившие такую политику. Самая известная из них — «Нация ислама».
США — страна сект. Возникшая в начале 1930-х «Нация ислама» тоже представляла собой секту, которая опиралась и на Библию, и на Коран, провозгласив своего основателя долгожданным мессией мусульман и христиан. Отсюда следовало, что Бог — черный, а чернокожие и есть народ божий. По сути это было национальное движение, в котором идее превосходства белых была противопоставлена идея превосходства черных.
«Нация ислама» боролась против пороков черного населения, пропагандировала отказ от вредных привычек (табак, алкоголь, наркотики, азартные игры), призывала к сплоченности, солидарности, справедливости и даже коллективизму негритянской общины, которая должна была порвать с обществом белых угнетателей через свою самодостаточность.
«Икс» — «фамилия неизвестна»
Лицом «Нации ислама» в 1950-е годы стал Малкольм Литтл, более известный как Малкольм Икс. Этот культовый борец с сегрегацией, воспетый в 1992 году в фильме с Дензелом Вашингтоном в главной роли, вырос на улицах негритянского гетто. Его отец был убит расистами, мать попала в психиатрическую клинику, а сам Малкольм связался с криминалом и в возрасте 20 лет попал в тюрьму. Именно в заключении он познакомился со сторонниками «Нации ислама» и увидел, что в жизни существует и иная перспектива, нежели круговорот криминала и тюремных отсидок — типовая планида для обитателей гетто.
Загоревшись идеями «Нации ислама», он сменил фамилию на Икс, что имело несколько трактовок. Первая из них: «экс-курильщик, экс-алкоголик, экс-христианин и экс-раб». Вторая восходила к практике менять имя с европейского на «традиционное» и означала, что фамилия его предков-рабов утрачена.
После освобождения Малкольм активно включился в религиозную деятельность, в США это был типичный путь для начинающего политика или общественника. Он пламенно проповедовал и привлекал в организацию новых членов, включая боксера Кассиуса Клея, который впоследствии сменил имя на Мухаммед Али.
Икс проявил яркие лидерские качества и в кратчайшие сроки стал лицом «Нации ислама», к тому моменту уже влиятельной организации, членами которой были сотни тысяч чернокожих по всем США. В 1960-м он встретился с Фиделем Кастро и произвел на кубинского лидера огромное впечатление. Именно Кастро ввел Малкольма Икс в мировую политику — состоялись его встречи с президентом Египта Гамалем Абделем Насером, президентом Гвинеи Ахмедом Секу Туре, другими мировыми лидерами.
Малкольм Икс (Литтл) (фото: Marion S. Trikosko/Wikipedia)
В 1964 году Малкольму Икс в «Нации ислама» стало тесно. Он вышел из нее, основав две другие организации: религиозную — «Исламская мечеть» (традиционный ислам суннитского толка) и светскую — «Организацию африканского единства». Карьера борца за права чернокожих развивалась стремительно — он совершил хадж, был объявлен личным гостем наследника саудовского престола, объездил всю Африку, встречался с главами государств, получил предложения работать в правительствах ряда стран, читал лекции во Франции и Великобритании, давал интервью, выступал на радио и по телевидению. В США же Икс стал одним из наиболее популярных ораторов.
В 1965 году Малкольм Икс был убит при странных обстоятельствах. В покушении на него обвинили «Нацию ислама», однако арестованные и осужденные за это преступление активисты в ходе следствия, суда, в тюремном заключении и после освобождения, в общем, до самой своей смерти в 90-е годы утверждали, что невиновны и что их подставили.
За черную власть!
Другим полюсом борьбы против расизма в американском обществе 60-х годов было Движение за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Кинг придерживался тактики ненасильственных действий и видел будущее в мирном сосуществовании бывших плантаторов и бывших рабов в рамках единой американской нации. «У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом», — провозгласил он однажды. Фраза стала крылатой.
Сегодня Кинг значительно лучше знаком широкой публике, чем Малкольм Икс, хотя, в отличие от последнего, не выходил на международный уровень, не пользовался поддержкой лидеров такого числа стран и не имел за плечами массового движения со строгой организацией. Более того, соратники Кинга часто пополняли ряды движений, идущих бок о бок с его радикальным оппонентом. Яркий пример — Стокли Кармайкл, который неоднократно подвергался арестам за ненасильственные акции. Выйдя на волю после очередной отсидки, он заявил своим сторонникам: «Меня бросали за решетку 72 раза. Больше я за решетку не хочу. Мирные демонстрации бессмысленны. Черная власть!»
Концепция «черной власти» вдохновила многих. Вскоре на левом фланге возникла одна из самых ярких организаций своего времени — «Черные пантеры». Это было марксистское течение, провозглашавшее: «Вся власть народу!». «Мы хотим получить право самим определять судьбу чернокожей общины, — подчеркивали „Пантеры“. — Мы стремимся прекратить эксплуатацию чернокожей общины капиталистами. Мы стремимся немедленно положить конец жестокости полиции и несправедливому убийству чернокожих граждан».
Отряды «Черных пантер» в стильной униформе (черные брюки, черная кожаная куртка, черный берет) патрулировали улицы негритянских гетто, изгоняя с улиц торговцев наркотиками и защищая жителей от произвола полиции. Организация пользовалась большой популярностью, ее поддерживали Дженис Джоплин и Джон Леннон, входил в число «Пантер» и Тупак Шакур.
Социалистическая Республика Новая Африка
Летом 1967-го стихийные бунты чернокожих вспыхнули в 128 городах США. А весной следующего года на конференции в Детройте последователи Малкольма Икс заявили о формировании в США особой, отдельной от прочих американцев нации — нации чернокожих. «У нас есть общая культура, общие перспективы и ценности, общая идентичность и общий исторически сложившийся генофонд», — заявили они.
Нация была названа «Новые африканцы». Понятие «новые» авторы названия поясняли так: «Мы происходим не от одного, а от нескольких африканских народов, а также за 200 лет рабства приобрели некоторые индейские и европейские гены». Понятие «африканцы» несло в себе более значительный смысл: с угнетателями-американцами последователи Малкольма Икс не желали иметь ничего общего. До сих пор на сайтах радикальных организаций чернокожих слово «Америка» пишется как AmeriKKKa, с очевидной отсылкой к аббревиатуре ку-клукс-клана.
В последующие полвека властям США пришлось потрудиться, чтобы вытеснить из общественного сознания представления о чернокожих как об особой нации «новых африканцев». Этой идее и была противопоставлена концепция «афроамериканцев» как части единой американской нации. Вопросы политкорректности в данном случае стояли на десятом месте, тогда как политическая целесообразность — на первом. США пытались застраховать себя от распада.
Участники конференции в Детройте, констатировав возникновение черной нации, на этом не остановились, заявив, что, в соответствии с основополагающими принципами ООН, новая нация имеет право на самоопределение так же, как и другие угнетенные народы. Уже 31 марта 1968 года была подписана Декларация о независимости Республики Новая Африка на территории южных штатов США с преобладающим чернокожим населением.
«Мы, чернокожие Америки, — говорилось в декларации, — осознав себя как народ и обретя национальное достоинство… в результате восстания против 300-летнего гнета, сломавшего и исковеркавшего тело, разум и дух нашего народа в Америке, вследствие нашего горячего желания освободиться от этого гнета, уничтожить угнетение людей во всем мире, вследствие нашей решимости идти другим путем, построить новый лучший мир, настоящим заявляем, что мы навсегда свободны и независимы от юрисдикции Соединенных Штатов Америки и обязательств, которые в одностороннем порядке приняла на себя эта страна в отношении наших предков и возлагает на нас в соответствии с нашим гражданством».
«Наша революция, — подчеркивалось далее, — направлена против нашего угнетения и угнетения людей во всем мире». Поэтому ее целями объявлялись: поддержка мировой революции до тех пор, пока люди во всем мире станут свободными от угнетения; построение нового общества, в котором не будет эксплуатации человека человеком; огосударствление основных средств производства и торговли; обеспечение всех членов общества благами земли и труда — и т. д.
Таким образом, речь шла о провозглашении не просто независимой республики чернокожих, а именно социалистической республики. Это подтверждает фигура президента Новой Африки — им был избран Роберт Уильямс, борец с белым расизмом, организатор отрядов черной самообороны (в его гетто белые расисты приезжали на городское «сафари») и человек, чьи работы легли в основу идеологии «Черных пантер». Уильямс с 1961 года скрывался от преследований ФБР вначале на Кубе, затем в Китае, посещал Вьетнам и пользовался поддержкой социалистических режимов этих стран.
Мириться с очагом коммунизма и сепаратизма на своей территории власти США не стали. Против основателей Республики Новая Африка была применена секретная программа ФБР COINTELPRO (Counter Intelligence Program, то есть контрразведывательная программа).
Американский подход к борьбе с инакомыслием
На сегодняшний день официально признано, что COINTELPRO действовала в США с 1956 года. Ряд американских правозащитных организаций ставят эту информацию под сомнение, подчеркивая — «как минимум с 1956-го». Целью программы было подавление инакомыслия, для чего использовался весь спектр грязных технологий — от диффамации и манипуляции общественным мнением через клевету, фейки и слухи до избиений, арестов по сфабрикованным обвинениям и заказных убийств.
ФБР стремилась посеять раздор в среде неугодных организаций, натравить их друг на друга или натравить на них гангстеров, расистов, националистов. Там, где полицейский террор был чреват большими рисками, с целью расправ использовался ку-клукс-клан.
Изначально программа была направлена на социалистов и коммунистов, но затем распространилась и на другие политические организации, включая правозащитников, студенческих и антивоенных активистов, диссидентов и чернокожих борцов за равноправие.
По одной из версий, именно по программе COINTELPRO был убит Малькольм Икс. В разработке ФБР он был с 1950 года, когда отправил президенту Гарри Трумэну письмо против войны в Корее.
После провозглашения независимости Республики Новая Африка на организации чернокожих была открыта настоящая охота. «Черные пантеры» как организованная и идеологически мотивированная сила были разгромлены полностью: 28 лидеров организации были убиты, многие оказались в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Штаб-квартиру Временного правительства Новой Африки штурмовали с применением танка.
Критикуя ситуацию с правами человека в СССР, на своей территории США не церемонились.
Организация, называющая себя Временным правительством Республики Новая Африка, существует в США по сей день. Жива и концепция республики.
Правда, официальный сайт организации не работает, а обнаружить в Сети оригинальные документы РНА — Декларацию независимости, конституцию, клятву Новых африканцев и другие — не так-то просто. Сторонники РНА заклеймлены как радикальные черные националисты и расисты.
Тем не менее, согласно исследованию, проведенному в 1994 году профессором Чикагского университета Майклом Доусоном и профессором Университета штата Мэн Рональдом Бауном, 50% черных американцев считают себя «нацией внутри нации». То есть не отождествляют себя с «единым американским народом».
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