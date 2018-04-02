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В Омске в 2019 году отремонтируют Областной дом ветеранов
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В Омске в 2019 году отремонтируют Областной дом ветеранов 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служа регионального правительства.
Региональный разработает проект реставрации здания Областного дома ветеранов, расположенного на пересечении улиц Достоевского и Партизанская. Здание является памятником истории и культуры.
«Фундамент и несущие конструкции жизнеспособны и не нуждаются в замене. Нужен восстановительный ремонт. Требуется обновление внутренних инженерных коммуникаций», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Отметим, что разработка проектно-сметной документации оценивается в 1,7 млн рублей. Если вся подготовительная работа будет завершена, то реставрация здания состоится в 2019 году.
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