В Омске в 2019 году отремонтируют Областной дом ветеранов

Об этом сообщает пресс-служа регионального правительства.

Региональный разработает проект реставрации здания Областного дома ветеранов, расположенного на пересечении улиц Достоевского и Партизанская. Здание является памятником истории и культуры.

Юрий Трофимов. «Фундамент и несущие конструкции жизнеспособны и не нуждаются в замене. Нужен восстановительный ремонт. Требуется обновление внутренних инженерных коммуникаций», — рассказал министр культуры Омской области

Отметим, что разработка проектно-сметной документации оценивается в 1,7 млн рублей. Если вся подготовительная работа будет завершена, то реставрация здания состоится в 2019 году.