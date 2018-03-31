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Более 8 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт выявил Роскомнадзор в январе-феврале
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Более 8 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт выявил Роскомнадзор в январе-феврале 

Агентство «Москва» 1 час назад
Реализация более 8 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи была пресечена в январе-феврале 2018 г., сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Роскомнадзор совместно с представителями МВД России за первые два месяца года провел более 360 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Больше всего мероприятий проведено в Приволжском (118) и Центральном (79) федеральных округах. По итогам проведенных мероприятий изъято 8 тыс. 409 незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 2 тыс. 837 SIM-карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 2 тыс. 054 — ПАО «МегаФон», 1 тыс. 904 — ПАО «МТС», 1 тыс. 425 — ООО «Т2 Мобайл» и 189 — другим операторам связи. В результате в отношении нарушителей составлено 220 протоколов об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большее количество нарушений (70%) связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом. Остальные нарушения касаются продажи SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.
Кроме того, работа по противодействию незаконной реализации SIM-карт с конца прошлого года ведется в интернете. С начала года выявлено более 170 признаков нарушений, уведомления о которых направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.
«С 1 июня 2018 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон «О связи», призванные значительно сократить объемы незаконной реализации SIM-карт. Согласно изменениям, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов. В настоящее время с целью реализации новых норм закона проводится работа по внесению соответствующих изменений в Правила оказания услуг телефонной связи», — заключили в ведомстве.
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