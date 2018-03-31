Более 8 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт выявил Роскомнадзор в январе-феврале

Реализация более 8 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи была пресечена в январе-феврале 2018 г., сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Уточняется, что большее количество нарушений (70%) связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом. Остальные нарушения касаются продажи SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, работа по противодействию незаконной реализации SIM-карт с конца прошлого года ведется в интернете. С начала года выявлено более 170 признаков нарушений, уведомления о которых направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

«С 1 июня 2018 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон «О связи», призванные значительно сократить объемы незаконной реализации SIM-карт. Согласно изменениям, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов. В настоящее время с целью реализации новых норм закона проводится работа по внесению соответствующих изменений в Правила оказания услуг телефонной связи», — заключили в ведомстве.