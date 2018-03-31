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В Волгограде 1 апреля заработают 27 ярмарок
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В Волгограде 1 апреля заработают 27 ярмарок 

АиФ Волгоград 18 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
На площадках предусмотрено 1350 торговых мест. Часть из них обязательно будет отдано для местных товаропроизводителей и дачников. Об этом сообщает пресс-служба адиминистрации города.
«На сельскохозяйственных и универсальных ярмарках будет работать ветеринарная лаборатория, которая проконтролирует качество реализуемой продукции», — отметили в мэрии.
Кстати, семь площадок отдадут под тематические ярмарки по продаже меда, товаров для дачников, школьных принадлежностей и т.д. Непродовольственная ярмарка организована на одной площадке — в Краснооктябрьском районе.
В ближайшее время планируется утвердить еще две площадки для организации сельскохозяйственных ярмарок в Тракторозаводском и Советском районах, а также увеличить площадь действующей ярмарки по улице Пельше в Краснооктябрьском районе.
Сообщается, что все они будут работать ежедневно до 30 ноября.
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