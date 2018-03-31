РПЦ будет восстанавливать старинные здания в посёлках и городах с наибольшим количеством прихожан 

Тему сохранения архитектуры обсудили на конференции регионального отделения всемирного русского народного собора.
Калининградские священнослужители встретились с заместителем полномочного представителя президента в Северо-западном федеральном округе Романом Балашовым. Свои доклады о роли церкви в современном обществе представили также сотрудники УФСИН и военнослужащие Балтфлота.
Роман Балашов, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе:
— Сегодня я услышал достаточно большое количество предложений, которые могут быть реализованы как на уровне субъекта, так и на федеральном уровне. Например, вопрос связанный с активным участием Калининградской области в формировании базовых позиций в формировании федеральной целевой программы «Культура России», которая сейчас формируется. Важнейший вопрос, важнейший документ. Поскольку от того, как мы сможем защитить там наши приоритеты и сможем показать наше культурное наследие, во многом зависит, какое федеральное финансирование получит регион.