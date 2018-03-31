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Осечка «Афипса» привела к двоевластию в зоне «Юг»
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Осечка «Афипса» привела к двоевластию в зоне «Юг» 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В зоне «Юг» ПФЛ вовсю идут матчи второго круга.
"Афипс" не смог победить в Ставрополе (1:1) и позволил «Армавиру» догнать себя на первом месте. Экс-команда Валерия Карпина в гостях разгромила «Академию имени Понедельника» (4:0).
Протокол игры
Динамо Ставрополь
Афипс
19' Демченко Андрей (0:1)
(1:1) Байчора Эдуард 90'
Академия им. В. Понедельника
Армавир
23' Синявский Семён (0:1)
42' Синявский Семён (0:2)
57' Лусикян Эдуард (0:3)
90' Каюмов Дмитрий (0:4)
Биолог
Машук-КМВ  43' Джатиев Донат (0:1)
65' Сосранов Рустам (0:2)
Ангушт
СКА Ростов-на-Дону
14' Гийстаров Фархад (0:1)
(1:1) Нурахмадов Набиль 30'
59' Альшанский Валерий (1:2)
Спартак-Нальчик
Черноморец Нв  (1:0) Бацев Кантемир 34'
(2:0) Шаваев Магомет 38'
89' Чалый Никита (2:1)
Легион-Динамо
Дружба
21' (0:1)
Чайка Песчанокопское
Анжи-2  (1:0) Обозный Максим 28'
(2:0) Обозный Максим 41'
(3:0) Ослоновский Владислав 72'
(4:0) Ослоновский Владислав 85'
(5:0) Ослоновский Владислав 90'
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