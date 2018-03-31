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«Армавир» разгромил «Академию футбола имени Понедельника» и вышел в лидеры «Юга»
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«Армавир» разгромил «Академию футбола имени Понедельника» и вышел в лидеры «Юга» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Армавир» разгромил «Академию футбола имени Понедельника» в матче 24-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ. Армавирцы воспользовались осечкой «Афипса» в игре с «Динамо Ставрополь» (1:1) и вышли в лидеры таблицы, обойдя клуб из Афипского по дополнительным показателям.
Первенство России
24-й тур  "Чайка" (Песчанокопское) — «Анжи-2» (Махачкала) — 5:0 (2:0)
Голы: Обозный, 28 (1:0). Обозный, 41 (2:0). Ослоновский, 72 (3:0). Ослоновский, 85 (4:0). Ослоновский, 90+1 (5:0).
"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) — «Афипс» (Афипский) — 1:1 (0:1)
Голы: Демченко, 19 (0:1). Байчора, 90 (1:1).
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:2 (0:1)
Голы: Джатиев, 43 (0:1). Сосранов, 65 (0:2).
Удаление: Остапенко (М), 36.
"Ангушт" (Назрань) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:2 (1:1)
Голы: Гыстаров, 14 (0:1). Нурахмедов, 30 (1:1). Альшанский, 59 (1:2).
"Легион Динамо" (Махачкала) — «Дружба» (Майкоп) — 0:1 (0:1)
Гол: Гиголаев, 21.
"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) — «Армавир» — 0:4 (0:2)
Голы: Синявский, 23 (0:1). Синявский, 42 — с пенальти (0:2). Лусикян, 57 (0:3). Каюмов, 90+2 (0:4).
"Спартак" (Нальчик) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:1 (2:0)
Голы: Бацев, 34 (1:0). Шаваев, 38 (2:0). Чалый, 89 (2:1).
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