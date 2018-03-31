На ближайшей сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрят кандидатуру Алексея Захарова на пост замглавы администрации 

В повестку ближайшей сессии Псковской городской думы, которая пройдёт 6 апреля, внесён вопрос о согласовании заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Алексеем Захаровым. Накануне, 29 марта, комитет по ЖКХ гордумы поддержал его кандидатуру. Отметим, до назначения и.о. замглавы администрации Пскова Алексей Захаров занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации города. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».