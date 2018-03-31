Кристиан Тобира: «Мы требуем освобождения Олега Сенцова»

Бывший министр юстиции Франции возмущена вынесенным в 2015 году решением российского суда о 20-летнем тюремном сроке для украинского режиссера.

Украинский режиссер Олег Сенцов выступал против аннексии его родного Крыма и был задержан ФСБ в 2014 году. В 2015 году ему дали 20 лет тюрьмы за «организацию террористической группы». Ксритиан Тобира стала основательницей выступающего за его освобождение движения, которое разместило петицию на сайте Change.org.

Время не терпит. Нельзя без последствий провести зиму в Сибири, за полярным кругом. Это место вызывает в нашей коллективной памяти ледяной отголосок печали и погибели, поскольку мы знаем, что там рушатся жизни людей.

«Я пишу вам из некогда ясной страны. Я пишу вам из страны покровов и тени. Мы живем так уже не первый год. Я пишу вам из города остановившегося времени. Медленная катастрофа никак не может подойти к концу. Наша жизнь течет, истончается. Мы все еще ждем мига, что перелетит стену».

Эти слова принадлежат поэту Анри Мишо (Henri Michaux) и звучат как настоящий манифест несправедливо удерживаемых узников.

Мы требуем освобождения Олега Сенцова.

Во имя справедливого и равноправного суда. Во имя уважения права на защиту. Во имя неприятия пыток, жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения. Во имя свободы слова и творчества. Во имя должным образом подписанных международных договоров и Минских соглашений. Во имя принципов правого государства, которым должна быть каждая страна-член Совета Европы Россия входит в него. Мы требуем, чтобы Олег Сенцов вернулся на родину, на Украину

Мы живем в неспокойном мире. Бомбардировки в Восточной Гуте в Сирии . Курдские теракты в Турции , Сирии и Ираке . Хаос в Ливии после бомбардировок в 2011 году. Бесконечный палестино-израильский конфликт, очаги напряженности, молниеносные войны, хирургические удары, подковерные конфликты на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии, трагедия с рохинджа…

Войны бушуют повсюду в наше, казалось бы, мирное время, и мы не можем закрыть на это глаза.

Срочные меры

Добавим сюда диктатуры, теократии, демократуры и все прочие известные нам нарушения в отношении женщин, писателей, журналистов, художников, гомосексуалистов, оппозиционеров, философов и блогеров… Складывается впечатление, что у нас просто нет достаточных сил, чтобы вести со всем этим борьбу.

Этот беспорядок в мире и экстренные проблемы могли бы привести нас в ступор. Как бы то ни было, мы не собираемся мириться с бессилием. Мы отказываемся мириться с географией бедствий и государственными преступлениями. Мы вкладываем лишь еще больше упорства и решимости в нашу борьбу. Мы понимаем, что речь идет не о каких-то абстрактных вещах, а о правах, свободе, здоровье и жизни живых, разумных и чувствующих людей. Мы верим, что наша борьба помогает другим, и что каждая победа способствует соблюдению прав.

Для защиты Олега Сенцова и остальных нужно принять срочные меры. Речь идет о свободе, не об абстрактной и холодной концепции, а о самой ее сути: о частной и субъективной свободе каждого человека, праве свободно ходить, говорить и выбирать. Речь идет о свободе узников в той же мере, что о справедливости и нашей ответственности по защите основополагающих прав повсюду, особенно в наших странах-партнерах.

Называющие себя демократиями страны должны основывать все свои действия на принципах, ценностях и правилах правового государства. Олегу Сенцову дали 20 лет тюрьмы по итогам процесса, где наблюдалась всего лишь видимость права, безвкусной пародии на судебную процедуру. Приговор же был приведен в исполнение сразу по его вынесению, несмотря на публичный отказ главного свидетеля от его показаний, которые, по его словам, были вырваны под пытками.

Мы не считаем, что величие страны опирается на ее военную мощь и масштабы злоупотреблений властью. Гораздо большее значение мы придаем ее вкладу в культурное наследие человечества. Это касается пушкинской России в той же мере, что и других государств.

Так давайте же дадим толчок кампании за освобождения Олега Сенцова, пока в России не закрутился большой июньский праздник футбола.