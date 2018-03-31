The Duran: 4 нелепых слайда, с помощью которых Великобритания хотела «убедить» нас, что в отравлении «Новичком» «виновата» Россия

В распоряжение российской газеты «Коммерсантъ» попал документ, использованный британским правительством, чтобы убедить союзников по ЕС НАТО выслать российских дипломатов в связи со сфальсифицированным делом об отравлении Скрипалей.

В презентации слайд-шоу в Power Point под названием «Инцидент в Солсбери» кратко изложена британская версия событий.

Как сообщается, презентация инцидента в Солсбери была разослана 80 высокопоставленным должностным лицам иностранных посольств в Москве , включая посла США Джона Хантсмана , который сказал в интервью журналистам «Коммерсанта», что считает доказательства, представленные Великобританией «весьма убедительными».

Документ далек от «убедительности» и напоминает то, что мог бы составить 12-летний школьник, включив в презентацию в формате PowerPoint (или маркированного списка) пропагандистские заявления правительства Терезы Мэй за последние две недели.

Все те, кто говорят, что эти четыре слайда «убедительны» — полные идиоты.

Sputnik News изучает факты, на основе которых Великобритания подготовила слайд-шоу презентацию.

Мы призываем наших читателей взглянуть на эти четыре слайда и самим оценить, насколько «убедительно» дело, согласно которому за отравлением с использованием «Новичка» стоит Россия

Неправильная хронология событий

Слайд-шоу, которое, как после этого подтвердил Лондон, является подлинным, начинается хронологии событий — от отравления Сергея Юлии Скрипалей в Солсбери четвертого марта до заявления премьер-министра Мэй 12 марта о том, что использованное вещество было «российским» нервно-паралитическим веществом «Новичок», и требованием в адрес Москвы дать объяснения.

Презентация «Инцидент в Солсбери», слайд 1 Однако расследование этого инцидента, проведенное британским высоким судом, было не столь категоричным. В четверг он принял решение о том, что необходимо взять у Скрипалей новые образцы крови, которые будут направлены на анализ в лабораторию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Согласно показаниям, данным суду в Портон-Дауне, секретной лаборатории по разработке и испытаниям химического оружия, которую упоминала Тереза Мэй в своем заявлении с нападками на Россию, ученые не совсем уверены, что веществом, воздействию которого подверглись Скрипали, на самом деле был «Новичок». Они также не могли исключить того, что бывший агент разведки и его дочь были отравлены «очень похожим веществом».

Помимо судебных доказательств, сама презентация PowerPoint указывает на то, что премьер-министр Тереза Мэй написала в ОЗХО с просьбой оказать помощь в расследовании 14 марта, через два дня после того, как прозвучали ее обвинения в адрес России. В тот же день Лондон объявил о своем «ответе» на отравление, в том числе о высылке 23 российских дипломатов, приостановке дипломатических контактов на высоком уровне, а также бойкоте предстоящего Чемпионата мира по футболу со стороны министров и членов королевской семьи.

Наконец, в слайд-шоу подтверждается, что следственная группа ОЗХО прибыла в Великобританию через неделю после того, как Мэй объявила Москве свой 24-часовой «ультиматум». Во вторник ОЗХО подтвердила, что завершила сбор образцов с места преступления, но подчеркнула, что результаты анализа будут готовы только через две-три недели.

Спорные заявления

На cлайде 2, озаглавленном «Новая фаза агрессии России», повторяется утверждение Лондона (опровергнутое выше) о том, что «Новичок» был «положительно идентифицирован экспертами» Портон-Дауна. Далее говорится, что «Новичок» «разрабатывается только Россией», что, опять же, не соответствует действительности. Мало того, что, по сообщению New York Times , США имели доступ к химическому веществу с конца 1990-х годов, в воскресенье Министерство обороны России заявило, что у него есть доказательства того, что А-234, вещество, которое, как полагают, было использовано при отравлении Скрипалей, создавали и в США. Сама же Россия прекратила все исследования и разработки по этому оружию после распада Советского Союза и уничтожила свои запасы этого смертоносного вещества.

Презентация «Инцидент в Солсбери», слайд 2 «Новая фаза агрессии России»

Игнорируя эти факты, авторы документа говорят о том, что дело Скрипаля является «первым случаем применения нервно-паралитического вещества в Европе с наступательной целью со времен Второй мировой войны», и делают вывод, согласно которому «виновником» этого преступления «без сомнения» является Россия. «Правдоподобного альтернативного объяснения этому нет», — настаивают они.

Иными словами, вместо того, чтобы предъявить доказательства, дождаться завершения тщательного расследования или принять предложение России о проведении совместного полномасштабного расследования преступления, Лондон просто обвиняет Россию. Озабоченность и недоумение Москвы вызывает то, что британские власти даже отклонили просьбы России предоставить ей следственные материалы по делу Скрипалей, хотя жертвой отравления стала Юлия Скрипаль, гражданка России.

На слайде 3 коротко изложены последствия воздействия отравляющего вещества, а также представлена схема, на которой показано, как нервно-паралитические вещества воздействуют на организм. И здесь опять не предлагается никаких доказательств, указывающих на причастность России.

Презентация «Инцидент в Солсбери», слайд 3 Шельмование

Слайд 4 представленного британским правительством слайд-шоу является самым «смелым» — на нем перечислены еще 11 других вопиющих утверждений о «злонамеренных действиях России» во всем мире, без каких-либо подкрепляющих доказательств. Опровергнуть эти заявления довольно легко:

Презентация «Инцидент в Солсбери», слайд 4 с обвинениями в адрес России в ряде преступлений, совершенных за прошедшее десятилетие

Заявление о том, что Россия стоит за убийством бывшего агента разведки Александра Литвиненко в 2006 году, оспаривают не только российские власти, но и отец Литвиненко, который считает, что его сына убил Алек Голдфарб (Alex Goldfarb), председатель международного Фонда гражданских свобод Бориса Березовского

Заявление о российском «вторжении в Грузию » в 2008 году также абсурдно. Конфликт начал президент Грузии Михаил Саакашвили , применив артиллерию против собственного народа, более того, ответные действия России ограничивались защитой абхазского и осетинского меньшинств и признанием независимости этих регионов. Действия России не предполагали наступления на Грузию и свержения правительства Саакашвили (которое рухнуло само по себе в 2013 году, после чего Саакашвили покинул страну из-за обвинений в растрате государственных средств).

Утверждение о том, что Россия «оккупировала» Крым и «дестабилизировала» обстановку на Украине в феврале 2014 года, не только фактически неверно (Крым отделился от Украины в марте 2014 года). Те, кто об этом заявляет, игнорируют то, что после переворота на Майдане в Киеве крымчане проголосовали подавляющим большинством за присоединение к России на референдуме, организованном крымскими властями. Что касается заявления о «дестабилизации обстановки на Украине», то, наверное, было бы более уместно рассмотреть действия Киева после переворота, в том числе его решение отправить войска на Донбасс для нападения на сторонников независимости, а также то, что он по-прежнему не соглашается предоставить своим восточным районам гарантированной конституцией автономии. Что же касается России, то она является гарантом, а не участником конфликта на востоке Украины.

В заявлении о том, что Россия является виновником трагедии с пассажирским лайнером MH-17 в июле 2014 года, не учитывается вывод российских следователей о том, что «Боинг» был сбит с территории, контролируемой вооруженными силами Украины.

Что касается приведенного в слайд-шоу заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, было бы интересно услышать мнение президента Трампа об этом утверждении, которое подразумевает, что он обязан своей победой российскому вмешательству. Кроме того, согласно всестороннему докладу, подготовленному недавно следователями Конгресса, никаких доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией обнаружено не было.

В отношении остальных заявлений — от DDoS и хакерских атак России до якобы поддержки попытки переворота в Черногории в 2016 году — достаточно отметить, что во всех них прослеживается четкая закономерность: шаг 1) обвинения выдвигаются без каких-либо доказательств, после чего следует политический, медийный и дипломатический скандал. Шаг 2) скандал утихает, общественность о нем забывает, и в адрес тех, кто выступал с этими обвинениями, никаких порицаний или претензий никто никогда не высказывает.

Фальшивые заявления, реальные последствия

Как уже говорилось в этой статье, в документе «Инцидент в Солсбери» не только наблюдается недостаток фактов, в нем еще и нет абсолютно никаких веских доказательств какой-либо причастности России к преступлению в отношении Скрипалей. Вместо этого его авторы ограничились догадками и стереотипами, которые легко опровергнуть. К сожалению, этот документ — независимо от наличия или отсутствия в нем фактов — сыграл свою роль в решении почти 30 стран выслать более 100 российских дипломатов.

The Duran

Алекс Кристофору