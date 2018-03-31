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Какие страшные тайны унес с собой Сергей Мавроди
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Какие страшные тайны унес с собой Сергей Мавроди 

Свободная пресса 35 минут назад
Фото: Свободная пресса
Лично я Сергея Мавроди видела лишь однажды. В середине 90-х он совершал большой вояж по стране с красавицей-женой Еленой Павлюченко и народ с восторгом встречал новоявленного Остапа Бендера во всех уголках необъятной родины. Наверное, только в России можно стать знаменитым, будучи просто мошенником. Настоящей звездой, когда люди хотят знать о тебе абсолютно все. Тогда же всплыла история любви с сестрой жены — Оксаной, которая якобы помогала главному махинатору разводить россиян на деньги, даже больше, чем законная супруга. Елена, кстати, разведясь с Сергеем Пантелеевичем, вышла замуж за Олега Газманова, родив сына. Но даже после этого, именно бывшая жена Мавроди Елена, пришла на помощь к экс-супругу уже после смерти. Она единственная, кто из всех родственников вызвалась его похоронить.
Пять дней его тело лежало в морге и основателя МММ собирались уже предавать земле как бомжа за счет города. По слухам, даже родной брат отказался от того, чтобы Сергея Пантелеевича хоронили в родительской могиле на Троекуровском кладбище, при этом, не проявив никакого желания проводить родного брата в последний путь.
И вот в субботу, 31 марта Мавроди наконец-то, обрел свой последний приют. На прощании присутствовали только несколько родственников, среди которых бывшая жена и дочь, и несколько самых больших поклонников. Никакой богатой панихиды, все предельно скромно. Даже не скажешь, что в последний путь провожали одного из легендарных людей России, человека уходящей эпохи.
Потрясающий, конечно, персонаж, который обманул половину страны. Пострадавшими от него только официально суд признал более 10 тысяч человек, насчитав 3 миллиарда ущерба. Это заставило выйти людей на массовые акции. Правда, народ выходил не для того, чтобы требовать справедливого наказания для афериста и мошенника, а чтобы его освободили. Находясь в СИЗО, он умудрился выиграть выборы в Госдуму, и вместо тюремных нар отправиться заседать в парламент. Заняв свое достойное место среди других народных избранников. Правда, наказание все же потом его настигло. В местах лишения свободы он провел 4, 5 года. Почти что срок в Госдуме.
Освободившись, Мавроди создал вторую МММ, не боясь ни преследования, ни наказания. Правоохранители только разводили руками и говорили, что у нас нет законов против финансовых пирамид, а мол, люди сами виноваты, что несут деньги кому попало. И Сергей Пантелевич пользовался этим на всю катушку, снискав любовь и уважение сограждан за свою безнаказанность.
Люди и правда, деньги несли ему неустанно. Впрочем, после того, как само государство кинуло большую часть россиян, за ним могли также безнаказанно действовать любые мошенники. Чего только стоят замороженные банковские вклады, чубайсовские ваучеры и разные фонды под эгидой государства. Богатства страны в итоге тихо уплыли в руки сотни олигархов, которым власть разрешила быть богатыми. Все терялись в догадках кто, какие силы стоят конкретно за Мавроди, раз позволяют заниматься отъемом денег у доверчивых граждан, но так официальной версии и не прозвучало. А умер Мавроди, получается, если не в глубокой нищете, но совершенно точно, не богачом.
Ему стало плохо с сердцем у столичного Савеловского вокзала, на остановке общественного транспорта. Ему вызвали скорую, увезли в больницу, где он тихо скончался в возрасте 62 лет. То ли от сердечного приступа, то ли от очередного запоя.
Куда пропали все его деньги и состояние? Журналистам после своего первого ареста он рассказывал, что у него забрали и вывезли 17 КАМАЗов с деньгами. Кто вывез? Куда вывезли? Какой банк принимал эти деньги? Это ведь не коробка из-под ксерокса, которыми в 90-е взятки высшему руководству носили.
Неужели ничего не осталось? А ведь Мавроди, как известно, в последние годы открывал финансовые пирамиды за рубежом. Делал состояние в Индии и Египте. Видимо, ему показалось, что пирамид Египту маловато, он нуждается еще и в его и финансовых. Внес, так сказать, свой вклад в историю древнейшего государства. Но и нашу историю этот человек обогатил на еще не один десяток лет. Его, ни много ни мало, называют даже аферистом тысячелетия. Возможно, ему еще установят не новую египетскую пирамиду, но памятник в центре Москвы. Во всяком случае фильмы о нем, рекламные ролики с Леней Голубковым, которые разбогател благодаря Мавроди, вспоминают до сих пор…
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