Ещё
Бывший инженер Google X создал роботов-охранников для офисов. Они могут находить злоумышленников и протечки воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший инженер Google X создал роботов-охранников для офисов. Они могут находить злоумышленников и протечки воды 

Inc. 42 минуты назад
Фото: Inc.
Фото: Cobalt Robotics
После ухода из лаборатории Google X инженер Трэвис Дейл основал стартап Cobalt Robotics и начал разрабатывать роботов-охранников. В последнем раунде компания привлекла $13 млн от Sequoia Capital, Storm Ventures, Founders Fund и других фондов, сообщает CNBC.
Роботы от Cobalt Robotics подходят для работы в любых коммерческих зданиях — например, в офисах, дата-центрах и больницах. «Охранники» могут находить злоумышленников, протечки воды и открытые двери. Дейл рассказал, что собирался заняться созданием программного обеспечения после ухода из Google, чтобы избежать затрат на производство. В итоге увлечение робототехникой победило и в 2016 году он запустил Cobalt Robotics.
«Идея состоит в том, чтобы позволить машинам делать то, что им нравится, а людям — то, что нравится им», — объясняет Дейл. Роботы не могут полностью заменить службу безопасности, но позволяют сократить штат и существенно сэкономить на зарплатах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации устройство связывается с людьми и докладывает о случившемся.
Управляющий партнер Sequoia Capital Альфред Лин присоединился к совету директоров компании. В беседе с CNBC он отметил, что из-за повторяющихся случаев стрельбы и других происшествий бизнес в США находится под давлением, а требования к безопасности зданий постоянно ужесточаются. При этом не все компании могут позволить себе нанимать еще больше охранников, напомнил он, и Cobalt Robotics поможет решить эту проблему.
Согласно исследованию Strasts MRC, в 2016 году американские компании потратили $68 млрд на обеспечение безопасности. Ожидается, что к 2022 году затраты вырастут до $125 млрд Огромная часть этих средств тратится на зарплаты охранникам, напомнили аналитики.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Дмитрий Потапенко: «Если вас надо трахнуть — вас трахнут хоть с надзорными каникулами, хоть без них» «До коллапса экономики осталось 2-3 года». Дмитрий Потапенко — о перспективах предпринимательства в России Компания из Новой Зеландии разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю без сокращения зарплат и рассказала о результатах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»360
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами93
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей26
Братьев Магомедовых заподозрили в хищении рекордной суммы67
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность163
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение