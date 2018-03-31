Бывший инженер Google X создал роботов-охранников для офисов. Они могут находить злоумышленников и протечки воды

Фото: Cobalt Robotics

После ухода из лаборатории Google X инженер Трэвис Дейл основал стартап Cobalt Robotics и начал разрабатывать роботов-охранников. В последнем раунде компания привлекла $13 млн от Sequoia Capital, Storm Ventures, Founders Fund и других фондов, сообщает CNBC.

Роботы от Cobalt Robotics подходят для работы в любых коммерческих зданиях — например, в офисах, дата-центрах и больницах. «Охранники» могут находить злоумышленников, протечки воды и открытые двери. Дейл рассказал, что собирался заняться созданием программного обеспечения после ухода из Google, чтобы избежать затрат на производство. В итоге увлечение робототехникой победило и в 2016 году он запустил Cobalt Robotics.

«Идея состоит в том, чтобы позволить машинам делать то, что им нравится, а людям — то, что нравится им», — объясняет Дейл. Роботы не могут полностью заменить службу безопасности, но позволяют сократить штат и существенно сэкономить на зарплатах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации устройство связывается с людьми и докладывает о случившемся.

Управляющий партнер Sequoia Capital Альфред Лин присоединился к совету директоров компании. В беседе с CNBC он отметил, что из-за повторяющихся случаев стрельбы и других происшествий бизнес в США находится под давлением, а требования к безопасности зданий постоянно ужесточаются. При этом не все компании могут позволить себе нанимать еще больше охранников, напомнил он, и Cobalt Robotics поможет решить эту проблему.

Согласно исследованию Strasts MRC, в 2016 году американские компании потратили $68 млрд на обеспечение безопасности. Ожидается, что к 2022 году затраты вырастут до $125 млрд Огромная часть этих средств тратится на зарплаты охранникам, напомнили аналитики.

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