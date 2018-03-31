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Британские СМИ уличили в незнании российских православных традиций
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Британские СМИ уличили в незнании российских православных традиций 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские дипломаты обнаружили ошибку в статье Daily Express, посвященной испытанию российской МБР «Сармат». Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.
Внимание сотрудников посольства привлекла следующая фраза: «Тестовый запуск, показанный на видео российского Министерства обороны под названием „Пасхальное сообщение“, произошло в тот момент, когда Путин приказал выслать из Москвы британских дипломатов».
"Дорогая Daily Express, мы празднуем Пасху на следующей неделе. Пожалуйста, изучите вопрос", — говорится в сообщении посольства.
Dear @Daily_Express, we are celebrating Easter next week. Please do a bit of research. pic.twitter.com/gJW9UAIn67
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 31 марта 2018 г.
В субботу стало известно, что несколько десятков дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских дипломатов в России и российских — в Британии была паритетной.
Ранее Лондон выслал 23 российских дипломата. На это Москва ответила зеркально.
Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.
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