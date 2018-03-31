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Ведерников призывает псковичей вместе проверить регион на безопасность
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Ведерников призывает псковичей вместе проверить регион на безопасность 

АиФ Северо-запад 56 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился в Инствграм к жителям региона.
«Во вторник 3 апреля я проведу заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов доложит предварительные результаты проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей. Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас. Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры. Пишите в комментариях под постом где, по-вашему мнению, не соблюдаются правила противопожарной безопасности (название объекта, адрес, описание проблемы)». Руководитель региона обещает, что вся информация будет обобщена и вынесена на рассмотрение комиссии. И каждое обращение обязательно будет рассмотрено.
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