Что делать и куда бежать? Областное МЧС рассказало, как вести себя при угрозе наводнения

Специалисты МЧС по Курганской области рассказали, что нужно делать, если к вашему дому подступает вода. Особенно актуальной информация будет для зауральцев, живущих недалеко от реки и в других местностях, попадающих в зону подтопления.

Половодье и паводок — в чем отличие?

Половодье — период, когда уровень воды поднимается из-за растаявшего снега и вскрытия рек. К счастью, половодье прогнозируется заранее, но вода, как правило, поднимается надолго. Период половодья длится с марта по май.

Для паводка, напротив, характерен резкий, но непродолжительный подъем воды из-за ливневых осадков. Паводкоопасный период длится дольше половодья, неоднократные подтопления местности возможны на протяжении всего сезона дождей — с апреля по сентябрь.

Куда обращаться, если населенному пункту угрожает подтопление?

Если вы заметили угрозу, необходимо сообщить о ней:

старосте населенного пункта;

в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) вашего города, района;

по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор номера осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).

Где можно узнать о прогнозе подтопления?

Информация об угрозе размещается на телевидении, доносится до жителей области по радио и через интернет. Необходимо следить за прогнозами погоды и прогнозами возможных чрезвычайных ситуаций.

Что делать, если прогнозируется наводнение?

Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, вам и вашим близким необходимо подготовиться к эвакуации. Для этого нужно:

отключить газ, воду и электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи;

закрыть окна и двери, при необходимости ­обить окна и двери первых этажей досками или фанерой;

отвязать домашних животных, открыть загоны для скота, обеспечив им возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место;

подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности; туалетные принадлежности и постельное белье;

собрать трехдневный запас питания;

подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;

завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы.

Решение об эвакуации принято. Что теперь?

Представитель администрации объявит, куда и как нужно отправиться из опасной зоны. Эвакуация может проводиться как с помощью специального транспорта, так и своими силами (пешком). В первую очередь эвакуируются женщины с детьми, инвалиды, одинокие престарелые граждане и т. п. Для покинувших дома зауральцев будут приготовлены пункты временного размещения.