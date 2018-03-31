Пенсионерку в Екатеринбурге заставили купить одеяло за 53 тысячи рублей

Одеяло и подушку за 53 тысячи рублей вынудили купить пенсионерку из Екатеринбурга нечистоплотные реализаторы, сообщает корреспондент "АиФ-Урал"

Женщине позвонили по телефону и позвали получить некий подарок. Она поверила в удачу, но на деле пенсионерке «впарили» спальные принадлежности фирмы марки Sonno bello, которые, якобы, решают все проблемы со здоровьем. Продавцы убедили пенсионерку, что стоимость данного комплекта составляет 74 тысячи рублей, но, дескать, ей эта покупка обойдётся в 53 тысячи. Елена — дочь пострадавшей — рассказала журналистам портала Е1.ру, что её маме предложили оформить кредит, но у пенсионерки не было с собой паспорта. Тогда её маму отвезли домой на машине и оформили кредит.

В пресс-группе УВД Екатеринбурга «АиФ-Урал» уточнили, что по данному факту проводится проверка. "Заявление принято от родственницы той женщины, которая купила одеяло. Разбирательством, по итогам которого будет принято решение, занимается служба участковых", — сообщила старший референт УВД города Ирина Бучельникова. По ее словам, пока сложно сказать, есть ли признаки преступления в такой сделке.

Стоит также отметить, что в последние годы пожилым людям в Екатеринбурге под различными предлогами и обоснованиями продавали пылесосы, фильтры для воды, газовое оборудование и разного рода «лекарственные» средства. Приобретение данных (часто — очень дорогостоящих) товаров не имело для пенсионеров никакого смысла, но вернуть деньги или расторгнуть договор купли-продажи удавалось далеко не всегда.