На улицах Сызрани появятся тысячи цветов и сотни кустарников 

Апрель в Сызрани объявлен месячником по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа. Даты проведения субботников уже известны — это 20 и 27 апреля, сообщает администрация г. о. Сызрань. В это время на территории городского округа пройдет ряд мероприятий, таких как акции, конкурсы, встречи с населением города, которые будут способствовать увеличению числа жителей, вовлеченных в процесс наведения санитарного порядка. Структурным подразделениям администрации и предприятиям ЖКХ предстоит навести порядок на площади более 13 тысяч квадратных метров. Сюда входят скверы, лесопарковые и водоохранные зоны. Планируется посадить около 60 тысяч цветов и 475 кустарников, а также преобразить город к празднованию Дня Победы.
Фото: администрация г.о. Сызрань