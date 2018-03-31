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Глава облздрава: «В Воронеже не хватает новых объектов здравоохранения»
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Глава облздрава: «В Воронеже не хватает новых объектов здравоохранения» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже остро стоит вопрос о строительстве новых объектов здравоохранения, об этом сообщил врио главы регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на пресс-конференции 29 марта.
По словам, руководителя облздрава, планируется открытие поликлиник в Шилово и Отрожке. Также ведутся переговоры с крупным воронежским застройщиком о выделении помещения под детскую поликлинику в Ленинском районе.
Среди основных задач системы здравоохранения области на текущий год Александр Щукин назвал реализацию «майских» указов президента, модернизацию детских поликлиник и строительство ФАПов.
Напомним, в прошлом году в регионе достроили здание патологоанатомического отделения Острогожской районной больницы, продолжается реконструкция Эртильской районной больницы.
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