Глава облздрава: «В Воронеже не хватает новых объектов здравоохранения»

В Воронеже остро стоит вопрос о строительстве новых объектов здравоохранения, об этом сообщил врио главы регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на пресс-конференции 29 марта.

По словам, руководителя облздрава, планируется открытие поликлиник в Шилово и Отрожке. Также ведутся переговоры с крупным воронежским застройщиком о выделении помещения под детскую поликлинику в Ленинском районе.

Среди основных задач системы здравоохранения области на текущий год Александр Щукин назвал реализацию «майских» указов президента, модернизацию детских поликлиник и строительство ФАПов.

Напомним, в прошлом году в регионе достроили здание патологоанатомического отделения Острогожской районной больницы, продолжается реконструкция Эртильской районной больницы.