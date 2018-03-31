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«Не тесноват наряд?»: в сети считают, что Наташа Королева набрала лишний вес
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«Не тесноват наряд?»: в сети считают, что Наташа Королева набрала лишний вес 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая российская певица Наташа Королева вызвала в социальных сетях спорные чувства, появившись на юбилейном концерте Народного артиста РСФСР Владимира Винокура в довольно оригинальном образе.
Сегодня Народный артист РСФСР Владимир Винокур отмечает свой 70-летний юбилей, торжественное празднование которого состоялось несколько дней назад в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить мэтра сцены собралось множество российских звезд, в числе которых была и популярная эстрадная певица Наташа Королева.
Заслуженная артистка России выбрала для выхода в свет эффектный комбинезон кораллового цвета, щедро украшенный черным кружевом. Облегающий наряд 44-летней красавицы выделял ее на фоне других образов знаменитых гостей, привлекая повышенное внимание публики к ее фигуре и макияжу.
Многие поклонники отметили, что Наташа заметно поправилась. Другие же сочли ее сценический образ слишком «вульгарным» и «безвкусным». «Ужас! Наташа, ты ли это?» «Ой, какая очаровательная морковка» «Как-то вульгарно… Еще и кисточки, как на шторах» «Что с ее вкусом?! Наймите уже ей хорошего стилиста» «Не тесноват наряд?» «Будто из шторы шила!»
Напомним, что не так давно Наташа Королева сильно встревожила своих поклонников, когда опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик, на котором выглядит очень утомленной. Стоит отметить, что на новых снимках певицы от ее былой усталости не осталось и следа.
Публикация от (@lanochka2579) 29 Мар 2018 в 3:20 PDT
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