Ещё
Волгоградец Олег Савченко мерзнет на самой снежной вершине горы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградец Олег Савченко мерзнет на самой снежной вершине горы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Экс-депутат Государственной думы Олег Савченко взбирается на гору Уйана Потоси, которая считается самой заснеженной вершиной центральной Америки. На последних метрах пути волгоградец признался, что этот подъем стал для него самым сложным.
— Очень тяжело после шести тысяч метров, — переводя дыхание, рассказывает Олег Савченко. — Как никогда тяжело было. И очень холодно. Но еще чуть-чуть осталось.
Чуть раньше бывший депутат поделился завораживающей фотографией гор, окутанных густой белой пеленой.
— Мы выше облаков, луна помогает, — подписал свой снимок увлеченный альпинист.
Ради новых восхождений Олег Савченко перешел на спортивный режим — каждое утро волгоградец выходил на пробежку. В мае прошлого года он первым из волгоградцев поднялся на гору Эверест. Экс-депутат не просто взошел на высочайшую вершину Земли, но и накрыл саванами погибших альпинистов. На своем пути волгоградец не раз рисковал здоровьем — потеряв перчатку, он сильно обморозил правую руку и щеку. По словам альпиниста, на самой высокой точке Земли он моментально забыл обо всех трудностях.
v1.ru: последние новости
Дворец культуры и техники волгоградского тракторного: ни жив, ни мертв В Волгограде на 7-й Гвардейской разбирают «скелет» последнего ларька - ветерана Волгоград лидирует в гонке за девять тысяч деревьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»362
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами94
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей27
Братьев Магомедовых заподозрили в хищении рекордной суммы67
Полыхающая столичная высотка попала на видео21
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение