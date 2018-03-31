Волгоградец Олег Савченко мерзнет на самой снежной вершине горы

Экс-депутат Государственной думы Олег Савченко взбирается на гору Уйана Потоси, которая считается самой заснеженной вершиной центральной Америки. На последних метрах пути волгоградец признался, что этот подъем стал для него самым сложным.

— Очень тяжело после шести тысяч метров, — переводя дыхание, рассказывает Олег Савченко. — Как никогда тяжело было. И очень холодно. Но еще чуть-чуть осталось.

Чуть раньше бывший депутат поделился завораживающей фотографией гор, окутанных густой белой пеленой.

— Мы выше облаков, луна помогает, — подписал свой снимок увлеченный альпинист.

Ради новых восхождений Олег Савченко перешел на спортивный режим — каждое утро волгоградец выходил на пробежку. В мае прошлого года он первым из волгоградцев поднялся на гору Эверест. Экс-депутат не просто взошел на высочайшую вершину Земли, но и накрыл саванами погибших альпинистов. На своем пути волгоградец не раз рисковал здоровьем — потеряв перчатку, он сильно обморозил правую руку и щеку. По словам альпиниста, на самой высокой точке Земли он моментально забыл обо всех трудностях.