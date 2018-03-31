Самые невероятные места России, где должен побывать каждый

Перечислить все уникальные места огромной России невозможно. Словно рукой талантливого художника, она расписана природой в ярких красках. Конечно, знаменитые уголки — камчатские гейзеры или Байкал — давно облюбованы ценителями природных красот. Но сколько мест, неповторимых по исполнению, остаются забытыми.

Яркий пример — меловое плато Дивногорье в Воронежской области. Это 11 квадратных километров, покрытых старинными памятниками природы и архитектуры — меловыми столбами (они и дали название месту, когда жители прозвали особенность природы дивом), музеями гончарного искусства, пещерными церквями. Здесь растут диковинные растения, водятся редкие животные. Осадков на плато почти не выпадает, что делает его идеальным местом для «паломничества» весной и осенью.

Кавказские дольмены, Западный Кавказ

Дольмены Западного Кавказа — погребальные культовые сооружения из цельного массива времен III–II тысячелетия до н. э. Это место дышит древней историей.

На целых и полуразрушенных каменных глыбах сохранились надписи, иероглифы, рисунки. Всего на территории от мыса Тузла до Адыгеи сохранилось более 3000 гробниц. Многие из них еще не изучены археологами.

Сложно оспорить уникальность Мертвого моря в Израиле , но что-то очень похожее в России все же есть. Соленое озеро Баскунчак — особенный природный памятник протяженностью 115 квадратных км — расположилось в Астраханской области. Баскунчак расположен на 21 м ниже уровня моря. Это старейший источник каменной соли в регионе. Сегодня 80% добываемого хлорида натрия — отсюда.

Плато мансийских болванов, Мань-Пупу-Нер или Малая гора идолов — еще одно место, куда бы стоило отправиться, пусть от ближайшего жилого поселка его отделяет 400 км. Необычные столбы (их называют столбами выветривания) представляют собой пять каменных глыб высотой до 40 м. Чем не аналог Стоунхенджа?

По мнению ученых, образован памятник в результате разрушения горного массива, предположительно находящегося на плато Мань-Пупу-Нер более 400 миллионов лет назад. Есть и более интересная версия, согласно которой каменные глыбы — это великаны, застывшие в вечном восхищении перед красотой священной горы Ялпинг-Нер.

В Шотландии есть Лох-Несс, а в России — Бросно. Легенда гласит, что на дне обоих водоемов обитает жуткое чудище, а тот, кто потеряет бдительность и заплывет слишком глубоко, окажется у него в вечном плену. Насколько правдивы сказания, судить сложно. Но красота Бросно наводит на мысли о сверхъестественной силе, что защищает эти места. Мистический водоем находится в Тверской области, отличается кристально чистой водой.

На территории Республики Тува (граница с Монголией ) расположена небольшая часть этого красивейшего водоема — всего 12 квадратных км, что составляет менее 0,5% озерного бассейна. Здесь его называют Убсу-Нур или Убса, на монгольской стороне — Увс-Нуур. Побережье удивительным образом напоминает морское, даже вода соленая.

В этом списке Убсунурская котловина, где расположен бассейн Увс-Нуур, присутствует по многим причинам: уникальная форма водоема; в окружении — потрясающие пейзажи; на одном лоскутке пляжа пересекаются почти все природные зоны нашей планеты.

На берегу Енисея расположились огромные каменные глыбы из гранита. Находятся эти памятники в отрогах Восточных Саян. Местные жители давно оплели достопримечательность легендами и дали имена каждому каменному великану. Среди редких туристов, увлекающихся так называемым столбизмом (трекинг), наибольшей популярностью пользуются Дед и Львиные ворота.

Самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа на высоте 1,8 тыс. м над уровнем моря. Глубина Кезеной-ам достигает 74 м, а протяженность — 2,7 км. Это одно из самых окультуренных природных мест для посещения. Когда-то на берегу располагалась база советских олимпийцев по гребле. Сегодня здесь можно надышаться чистейшим горным воздухом, устроить пикник, поплавать по зеркальной гладкой поверхности.

Сейдозеро — «священное» в переводе с саамского — расположено на Кольском полуострове почти в 200 м над береговой линией моря. Идеальное место для любителей сверхъестественного. Считается одной из локаций гиперборейской цивилизации. Отличается невероятной красотой окружения. С 1922-го — место изысканий уфологов, историков, археологов.

Мрамор, добытый в деревне Рускеала Сортавальского района, применялся в строительстве всех знаковых архитектурных памятников Петербурга времен царской России. Сегодня в бывшем мраморном карьере образовался уникальный водоем из грунтовых вод глубиной 50 м. Особенность водоема — исключительная прозрачность воды (просматривается на 15–18 м вглубь).

Четыре горы-одиночки Тратау, Юрактау, Шахтау и Куштау раньше образовывали единый массив, защищавший поселения вдоль побережья реки Белой. Сегодня они охраняют Стерлитамак Ишимбай — города, чьи жители считают шиханы (изолированные возвышенности) священными. Камни горных образований еще хранят дух древней истории — на них не раз обнаруживали следы исчезнувших животных, а флора башкирских шиханов не имеет аналогов.

Алтайские горы, Сибирь

Алтай — здравница России, шкатулка диковинных находок, уникальное по красоте и величию место. Кого-то сюда манят живописные леса, другого — прозрачные горные реки, отчаянных — отвесные скалы крупнейшей горной системы Сибири, образованные 65+ миллионов лет назад.

Мечта заядлых дайверов и удивительная туристическая точка на карте Пермского края — Ординская пещера. Названа так, потому что находится на окраине села Орда. Состоит из двух частей — малой сухой (300 м) и подводной (4600 м). Ординская пещера входит в 30 самых длинных гипсовых пещер планеты. Это крупнейшая обводненная пещера на территории бывшего Союза.

Голубые озера, Камчатский полуостров

Несправедливо выделять одно место Камчатского полуострова — он усыпан природными памятниками, заповедниками, вулканами, гейзерами, лесами. Но рассказать про каждый квадратный километр не получится. Зато можно вспомнить о местах, незаслуженно обойденных вниманием туристов.

Голубые озера — верхнее, среднее и нижнее — ласково прозваны аборигенами Верой, Надеждой, Любовью. Образованы талыми ледниками. Прекрасны весной в период начала таяния снега — вода в это время становится лазурной. Преимущество этого места для туристов — близость жилого поселения Елизово

Утес Саган-Заба, Байкал, Восточная Сибирь

Еще одно место туристического «паломничества» — Байкал в Сибири — достойно целой серии описаний. Сложно выделить конкретные памятники в калейдоскопе уникальных зон Байкала. И все же знакомство с этими краями стоит начать именно с утеса Саган-Заба.

Бело-розовый на фоне чащи Черного леса, он расположился в нескольких километрах от Крестовского мыса. Образован кристаллическим известняком, вдохновлял многих именитых художников, писателей, поэтов. Скалы Саган-Заба покрывают древнейшие рисунки, а в его пещерах, согласно поверьям, шаманы устраивали жертвоприношения. Особенно красив утес на восходе.

Сочинская россыпь водопадов начинается с Агурских, хотя все они (Змейковкие, Ореховские, Агурские) находятся рядом, в 40 минутах езды от города. Так что побывать в этих местах «показано» всем гостям южного курорта.

Движемся с юга на север — в Якутию. Это еще одно место, где поражает, впечатляет и вдохновляет просто все. А самый знаменитый туристический край Якутии — «Полюс холода». Именно здесь, в Оймяконском районе расположилось озеро Лабынкыр. Это одна из красивейших достопримечательностей России, кладезь суеверий, сказаний, преданий. Местные жители знают 500+ легенд, связанных с Лабынкыр.