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Под Кингисеппом мошенники обворовали пенсионерку без ног
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Под Кингисеппом мошенники обворовали пенсионерку без ног 

Ivyborg.ru 1 час назад
Притворившись сотрудниками социального фонда и сказав, что лично президент Путин распорядился выдать дополнительные деньги пенсионерам, мошенники попали в квартиру старушки и похитили все сбережения.
Как пишет издание 47news, вопиющий инцидент произошёл 30 марта. Именно в этот же день в полицию города Кингисепп обратилась 88-летняя жительница деревни Комаровка. Она рассказала правоохранителям, что в час дня к ней в дверь постучали две женщины. С виду они показались приветливыми и добрыми, потому пенсионерка впустила их внутрь. Мошенницы сообщили, что пенсионерке якобы положена выплата от президента России в размере 3,5 тысяч рублей и торжественно вручили ей 5 тыс. рублей.
Пока хозяйка дома искала сдачу, мошенницы отвлекли ее, и, дождавшись размена денег, удалились. Однако после их ухода через некоторое время пенсионерка не обнаружила в своём тайнике под кроватью около 120 тыс. рублей собственных сбережений.
Пенсионерка смогла вспомнить лишь то, что одна из женщин была неславянской внешности, а на другой были очки в розовой оправе. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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