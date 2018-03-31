Под Кингисеппом мошенники обворовали пенсионерку без ног

Притворившись сотрудниками социального фонда и сказав, что лично президент Путин распорядился выдать дополнительные деньги пенсионерам, мошенники попали в квартиру старушки и похитили все сбережения.

Как пишет издание 47news , вопиющий инцидент произошёл 30 марта. Именно в этот же день в полицию города Кингисепп обратилась 88-летняя жительница деревни Комаровка. Она рассказала правоохранителям, что в час дня к ней в дверь постучали две женщины. С виду они показались приветливыми и добрыми, потому пенсионерка впустила их внутрь. Мошенницы сообщили, что пенсионерке якобы положена выплата от президента России в размере 3,5 тысяч рублей и торжественно вручили ей 5 тыс. рублей.

Пока хозяйка дома искала сдачу, мошенницы отвлекли ее, и, дождавшись размена денег, удалились. Однако после их ухода через некоторое время пенсионерка не обнаружила в своём тайнике под кроватью около 120 тыс. рублей собственных сбережений.

Пенсионерка смогла вспомнить лишь то, что одна из женщин была неславянской внешности, а на другой были очки в розовой оправе. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.