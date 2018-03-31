В Вербное воскресенье к кладбищам Воронежа пустят дополнительные автобусы

В Вербное воскресенье, 1 апреля, власти усилят контроль за работой маршрутов, проходящих вблизи городских кладбищ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Перевозчикам предписано обеспечить резерв подвижного состава на случай многократного увеличения пассажиропотока к городским кладбищам:

Юго-Западное кладбище — №№ 15, 15а, 76;Лесное кладбище — №№ 8, 17, 60б, 68, 68а;Коминтерновское кладбище — №№ 3в, 5, 5а, 9ка, 18, 22, 23к, 27, 33к, 37, 37а, 41, 47, 49, 49б, 57в, 64, 69т, 75, 79, 80, 81, 84, 90, 105, 115, 125;Восточное (Левобережное) кладбище — №№ 3в, 13;Правобережное кладбище (Шилово) — №№ 112, 113кт, 113кш;Никольское кладбище — № 39;Будёновское кладбище — № 122;Подгоренское кладбище — № 49м.