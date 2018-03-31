Ученые Беларуси и России создают биобезопасный комбикорм

Ученые Беларуси России в ближайшее время планируют создать биобезопасный комбикорм. Это смесь сырья, которая готовится отдельно для каждого вида животных и рыб. Она включает в себя необходимые только этому виду добавки.

«Будет уменьшаться стоимость. А если стоимость кормов уменьшается, значит и стоимость рыбы должна уменьшаться», — отметил главный научный сотрудник НПЦ по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Владимир Передня.

Также в Беларуси намерены сократить и сроки заготовки кормов — модернизировать процесс. И в этом рассчитывают на помощь российских коллег.

Пока биокорма изготовят для пушных зверей и ценных пород рыб. Ожидается, что новые корма увеличат количество особей на 15%.

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