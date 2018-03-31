Калининградцев научат сдавать на права с первого раза 

Только 60 процентов будущих водителей сразу могут справиться с экзаменом. В этом году их число увеличится. Такие планы у регионального отделения ДОСААФ. Как правило, с теорией справляются без проблем. А вот практика вызывает трудности. Перед её сдачей могут и ввести консультацию с психологом.
Олег Урбанюк, председатель регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области:
— Почему не сдают, потому что, когда идут в ГИБДД с инструктором, мандраж наступает. У того, кто сдающий. Не вписался в городе, где-то знак нарушил, значит, плохо изучили знаки дорожного движения.