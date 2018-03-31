Польша ввела цензуру для «черных страниц» своей истории

Историю XX века в последнее время пытаются пересмотреть все кому не лень. Западные страны пишут ее под себя, возвеличивая собственные заслуги и забывая о заслугах других, если это необходимо. Американские школьники думают, что именно американские солдаты с помощью союзников в Западной Европе победили нацистов. Японские школьники ничего не знают о преступлениях своих солдат в Китае , поскольку из Второй мировой они изучают лишь бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А в Польше в соответствии с принятым недавно законом исключают из учебников и публичных выступлений любые упоминания о преступлениях коллаборационистах. И это, конечно, поразительный цинизм, поскольку закон называется Законом о Холокосте.

Поляки ни в чем не виноваты?

В Польше по-новому взглянули на события 1968 года, когда из страны в результате беспрецедентной в послевоенной истории антисемитской кампании, осуществлявшейся на государственном уровне, в считанные дни были высланы 13 тысяч евреев. У них были изъяты паспорта, а взамен — выданы документы на немедленную эмиграцию. Тогдашняя польская власть организовала 1900 партсобраний и около 400 митингов под лозунгом «Сионистов — в Сион!». Это была личная инициатива тогдашних руководителей ЦК ПОРП — ни в одной стране соцлагеря, и уж тем более в СССР, антисемитизм настолько в открытую не пропагандировался.

К 50-летию большого исхода евреев официальные лица Польши высказались по теме.

Президент Анджей Дуда обратился к евреям, изгнанным из страны в 1968 году. Дуда объяснил, что они стали «жертвами коммунистического режима», а поляки тут как бы и ни при чем — во всем-де виновата Москва . «Это делали не поляки, а коммунисты !» — охарактеризовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тех, кто осуществлял тогда антисемитскую кампанию. И добавил удивительное: «В 1968 году вообще не было Польши».

То, что первый секретарь ЦК ПОРП Гомулка и его товарищи по «борьбе с сионизмом» были чистокровными поляками, в расчет не принимается. Москва — значит, Москва.

«Мы не чувствуем себя сегодня в Польше уверенно»

Итак, поляки ни в чем не виноваты. Но почему-то польские евреи думают иначе. 16 февраля этого года более 20 еврейских организаций подписали совместное обращение, в котором призвали правительство Польши решительно противостоять любым проявлениям антисемитизма. «Польские евреи не чувствуют себя сегодня в Польше уверенно», — говорилось в обращении.

Что же происходит? На словах власти Польши в лице президента, премьер-министра и председателя правящей партии осуждают антисемитизм. Но ситуация все равно далека от нормальной, поскольку на просторах польского сегмента Интернета, а также в средствах массовой информации страны, массово звучат призывы к ненависти. Еврейские организации также обратили внимание на многочисленные недопустимые заявления со стороны польских депутатов и чиновников.

И вот в таких условиях с 1 марта вступил в силу Закон о Холокосте. В соответствии с ним для лиц, которые возлагают на Польшу и польский народ ответственность за преступления против человечности, совершенные во время Второй мировой войны, предусматривается тюремное заключение сроком до трех лет. То есть любой рассказ о том, какие бесчинства творили польские коллаборационисты, может закончиться тюрьмой. Понятно, что под эту или какую-нибудь подобную статью теоретически можно подвести и тех, кто попытается напомнить о роли поляков в антисемитских преследованиях 1968 года.

Ничто не забыто

Польский антисемитизм — не изобретение «злобных коммунистов», напоминает немецкий историк Гетц Али: «Основатель национал-демократический партии, Роман Дмовский, на которого оглядывается нынешнее польское правительство, еще в 1934 году отдавал дань уважения гитлеровской политике „полного искоренения еврейского влияния“. В 1933 году одна из польских газет — Gazeta Tygodniowa — писала: „Гитлер — враг Польши, но в борьбе против еврейского морального разложения он прав“.

В недавнем телевизионном интервью епископ Варшавы Рафал Марковский раскритиковал Закон о Холокосте. Марковский известен тем, что стал первым католическим епископом, публично извинившимся в 2017 году за погром в Едвабне, где 10 июля 1941 года поляки заживо сожгли 351 еврея.

О законе громко заговорили после конфликта Польши и Израиля , который случился в 19 марта. Дело в том, что мэру израильского города Кирьят-Бялик Эли Дукорскому пришлось отменить свое выступление в польском городе Радомско . Речь адресовалась израильским старшеклассникам во время совместной поездки в Польшу.

Дукорского попросили предварительно представить речь польским властям для ознакомления, поскольку она могла содержать что-либо противоречащее новому Закону о Холокосте. А потом предложили удалить все упоминания о преступлениях поляков.

Дукорский не смог согласиться с правкой своей речи и решил ее вовсе отменить.

Это не единственный случай цензуры по требованию польских властей. Так, в середине марта Польша обратилась к Израилю с требованием, чтобы из Музея Холокоста „Яд ва-Шем“ в Иерусалиме была убрана информация о том, что Лодзинское гетто, через которое прошло 200 тысяч евреев и только 10 тысяч остались в живых, охраняла „польская полиция“.

Напомним, Закон о Холокосте начал действовать совсем недавно. Но любые упоминания о преступлениях коллаборационистов уже в срочном порядке удаляются из польских учебников по истории. „Зачистка“ истории продолжается…

Лана ВЛАДИМИРОВА,

интернет-журнал „Интересант“