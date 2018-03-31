Где в России живет больше всего брюнетов

«Ну конечно, на Кавказе!» — подумаете вы, и будете не правы. Брюнеты и жгучие брюнеты или как их иногда называют гипербрюнеты проживают, в основном, в Закавказье, в Персии , в Малой Азии, на Ближнем Востоке, в Индии , в Китае . На Северном Кавказе в России у населения разный цвет волос.

Преобладают брюнеты, но есть большое количество шатенов, а иногда даже среди коренных народов встречается довольно большой процент блондинов и рыжих. При этом даже у обладателей светлых глаз внешность остается кавказской.

Кавказ

Исследования антрополога и врача Ивана Пантюхова, которые он проводил в начале XX века, выявили, что среди персов 95% супербрюнетов, среди азербайджанцев 98%, у курдов — в 97%, у аварцев — 83%, у горских евреев — 87%, у армян и кабардинцев — 80%, у осетин — 65%, у даргинцев — только 50%, у чеченцев — 42%. Последние, по общему мнению, самые светловолосые из всех кавказских народов.

То есть на Северном Кавказе проживает минимум пять с половиной миллионов брюнетов. Есть еще русское население, которое на юге гораздо более темноволосое, чем на Севере и в Центре России. Процент брюнетов среди русских здесь достигает 70% -75%, то есть на Кавказе живут еще не менее 1 997 828 брюнетов разных оттенков.

Однако в других местах России население еще более черноволосое. Например, в соседней Калмыкии , чей народ ведет свое происхождение от монголов, супербрюнетов подавляющее большинство. Из 289 481 человек проживающих там, блондинами могут быть только русские, украинцы и немцы, то есть в республике проживает не менее 251 313 брюнетов. Из них — около 162 000 — супербрюнеты.

В Татарстане количество темноволосых людей среди татар доходит до 70%. Здесь проживает примерно 1 400 000 брюнетов.

На Алтае живет 167 992 абсолютно черноволосых и смуглых алтайцев. В Хакасии около 70 000 местных хакасов тоже обладают абсолютно черными волосами и темными глазами. Подавляющее большинство населения в Тыве — местные. Брюнетов и супербрюнетов здесь проживает около 250 000 человек.

Бурятии живет 286 839 супербрюнетов коренной национальности (светлый или рыжий цвет волос здесь большая редкость).

Россия большая

А теперь перейдем к Центру России и к титульной нации. На исследования Пантюхова опираться тут сложно, русских он классифицировал, будучи врачом при новобранцах.

Однако в начале XX века он отмечал, что почти 50% русских солдат — белокуры или имеют светлый оттенок волос. Исследования антропологов в конце века обнаружили, что русские, проживающие в Московской области , почти в 70% имеют темные волосы, 65% русских Вятки и Прикамья — брюнеты. Среди русских, живущих в западных верховьях Волги 63% брюнетов, также 60% русских на Валдае и Ильмети имеют темные волосы, аналогичный процент темноволосых в Архангельской области

Русские, проживающие на территории Сибири и Дальнего Востока имеют ещё более тёмный цвет волос, хотя процент смешанных браков с местными, в принципе, незначителен — около 10%.

Путем несложных вычислений, отделив русских от уже названных народов и от других национальностей (подавляющее большинство которых — брюнеты: от курдов и киргизов до езидов и ассирийцев, и прибавив к ним других славян) можно высчитать, что в Южном Федеральном округе проживает примерно 12 750 000 темноволосых людей, в Приволжском — чуть более 18 000 000, в Центральном федеральном округе — приблизительно 23 500 000 брюнетов, в Уральском ФО — около 9 000 000, в Северо-западном округе — примерно 6 600 000, в Сибири — чуть больше 13 000 000 (здесь достаточно много коренных народов, кроме уже названных, например, эвенки, шорцы, долганы), а в Дальневосточном федеральном округе, исключая якутов — около 4 000 000 брюнетов.

Больше всего — на юге К слову, жгучих брюнетов среди русских очень мало — не более 5%. То есть в России в общей сложности проживает чуть больше 93 500 000 человек с темными волосами. Это больше, чем на Кавказе. Самое темноволосое население в России распределено по югу и северу Сибири — это коренные монголоидные народы и народы Крайнего Севера.

Несмотря на это, Россия все равно считается одной из европейских стран, где много блондинов, ведь в некоторых регионах страны их количество достигает 37%.

Италия, В Европе брюнеты преобладают на юге — Балканы, Греция Испания , частично Англия и даже Ирландия Франция . Блондины живут на севере — это скандинавы и народы, населяющие южные берега Балтики.