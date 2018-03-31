Воронежцы выступили против уничтожения памятников советским воинам в Польше 

Организаторы акции за один день собрали более 50 подписей. В Воронеже прошла акция «Встать за деда», направленная против уничтожения памятников советским воинам в Польше. Она состоялась на Никитинской площади в субботу, 31 марта. В первый день организаторы собрали более 50 подписей. Их сбор продолжится в воскресенье. — Польские власти продолжают свою деятельность по уничтожению памятников советским воинам. Это вызов и мне. Мой дед Дмитрий Мещеряков самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками на польской земле в рядах советской армии и в ходе операции по форсированию Вислы был представлен к званию Героя Советского Союза. В итоге был награждён орденом «Красного знамени». Снося памятники советским воинам, польские власти попирают светлую памяти солдат, ковавших победу над врагом, проповедующим человеконенавистническую идеологию, — пояснил свою позицию организатор акции Константин Квасов. В рамках акции собрали подписей под обращением в Министерство иностранных дел. — МИД должен поставить в ООН вопрос о недопустимости сноса памятников советским войнам, победившим человеконенавистническую идеологию, и признании лиц, инициировавших снос и участвующих в сносе, пособниками фашизма, — рассказал общественник. — В ходе акции горожан, которые по тем или иным обстоятельствам не могли уделить время на заполнение бланка обращения, мы просили их самим подготовить обращение в органы власти о необходимости принятия закона о запрете въезда Россию лицам, участвующим в сносе памятников.
Обращение в МИД и Воронежскую облдуму направят в понедельник. До понедельника участники акции продолжат сбор подписей среди своих знакомых. В 2017 году в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». По оценке экспертов Института национальной памяти, к их числу относятся около 230 памятников Красной армии в стране. А посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк в интервью ТАСС отметил, что ряд памятников, увековечивающих память освобождавших Польшу советских воинов, кажутся убогими с эстетической точки зрения и не заслуживают того, чтобы их сохранять.