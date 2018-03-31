Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей 

Из 366 автобусов, на которых осуществляется школьный подвоз в Псковской области, 261 принадлежит предприятию «Псковпассажиравтотранс» (обслуживает север и центр области), 90 — Государственному предприятию Псковской области «Славяне» (обслуживает юг области), 9 автобусов остались в собственности школ, 6 принадлежат иным юридическим или физическим лицам — об этом депутатам Псковского областного Собрания рассказал парламентарий Лев Шлосберг. Он, со ссылкой на данные вице-губернатора Александра Кузнецова, сообщил, что 351 автобус используется одновременно и для регулярных пассажирских перевозок, и для перевозки школьников. В 2017 году из бюджета Псковской области для обеспечения школьного подвоза было выделено 303,3 млн рублей, на 2018 год запланирован 271,7 млн рублей. Расходы на подвоз школьников по регулярным маршрутам общественного транспорта в 2017 году составили 124,6 млн рублей, на 2018 год запланировано 99,4 млн рублей на подвоз на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию в 2017 году было затрачено 15,2 млн рублей, на 2018 год запланировано 16,4 млн рублей. По мнению Шлосберга, главный результат реформы школьного подвоза в Псковской области заключается в массовых нарушениях нормативы СанПиН и прав детей: продолжительность 320 из 342 маршрутов доставки детей в школы превышают 30 минут, а время пешеходного пути от дома до остановки может составлять до 5 и более км (при нормативе не более 1 км), так как рейсовые автобусы отказываются забирать детей от дома, как это делали школьные водители, и останавливаются только на официальных остановках по пути следования. Таким образом, по мнению депутата, с помощью специально приобретенных за счёт средств бюджета транспортных средств решаются задачи поддержания деятельности занимающих монопольное положение на региональном рынке рынке государственных автотранспортных предприятий области, в ущерб интересах детей и организаций образования, которые лишены возможности организации перевозки школьников и формирования маршрутов для перевозки. На качество подвоза школьников постоянно поступают жалобы родителей и педагогов. Дети ездят в общественном транспорте во многих случаях без сопровождения взрослых, что также является нарушением закона. За проезд в общественном транспорте сопровождающих школьников лиц транспортные предприятия также требуют оплату, на которую часто нет средств. Иногда это приводит к диким случаям: Лев Шлосберг вспомнил происшествие в Себежском районе, когда 23 марта в рейсовом автобусе семь учеников начальных классов Кузнецовской сельской средней школы выпили тосол из находящейся в автобусе в свободном доступе бутылки. Только срочными усилиями врачей Себежской районной больницы и Псковской областной детской больницы дети были спасены. Шлосберг уверен, что сложившуюся в 2010 году в Псковской области систему перевозки школьников необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства РФ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».