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Иранские власти скоро выпустят замену «Телеграму»
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Иранские власти скоро выпустят замену «Телеграму» 

Вести.Ru 24 минуты назад
В Иране в конце апреля будет запущен мессенджер собственного производства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса страны Алаэддина Боруджерди, мессенджер под названием «Соруш» начнет работать 20 апреля. Его цель — заменить весьма популярный в Иране «Телеграм».
По словам Боруджерди, данное решение принято на самом высоком уровне в интересах национальной безопасности. Власти Ирана считают, что «Телеграм» сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце минувшего года — участники протестов использовали ряд телеграм-каналов для обмена информацией.
После запуска мессенджера «Соруш» «Телеграм» будет заблокирован, добавил парламентарий, не уточнив, когда именно это случится.
В настоящее время пользователями «Телеграма» в Иране являются около 40 миллионов человек.
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